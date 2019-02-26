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Стадион:
Кротоне
3:0
Конец матча
Палермо
0'
1:0
28' Гол
Роден Маркус
55' Желтая карточка
Stefano Moreo
69' Желтая карточка
Marcos Curado
72' Желтая карточка
Przemyslaw Szyminski
2:0
78' Гол
Мраз Самуэл
90' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
3:0
90' Пенальти
Сими Нванкво
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Сими Нванкво из команды Кротоне забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
89'
Кротоне делает замену. Милич Хрвое уходит с поля, а Alessandro Tripaldelli выходит на его замену.
86'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
83'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Дзанеллато Никколо выходит на его замену.
78'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Przemyslaw Szyminski получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Маркос Курадо получил желтую карточку от судьи
62'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Stefano Moreo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кротоне делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Мраз Самуэл выходит на его замену.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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