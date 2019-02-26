Стадион: Эцио Шида
1:0
28' ГолРоден Маркус
55' Желтая карточкаStefano Moreo
69' Желтая карточкаMarcos Curado
72' Желтая карточкаPrzemyslaw Szyminski
2:0
78' ГолМраз Самуэл
90' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
3:0
90' ПенальтиСими Нванкво
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Сими Нванкво из команды Кротоне забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
89'
Кротоне делает замену. Милич Хрвое уходит с поля, а Alessandro Tripaldelli выходит на его замену.
86'
Палермо делает замену. Рисполи Андреа уходит с поля, а Пушкаш Георге выходит на его замену.
83'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Дзанеллато Никколо выходит на его замену.
78'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Трайковски Александар выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
72'
Przemyslaw Szyminski получил желтую карточку от судьи
69'
Маркос Курадо получил желтую карточку от судьи
62'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
55'
Stefano Moreo получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кротоне делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Мраз Самуэл выходит на его замену.
28'
Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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