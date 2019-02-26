Стадион: Аречи
2:0
Конец матча
43' Желтая карточкаLuca Strizzolo
51' Желтая карточкаПикколо Антонио
1:0
61' ГолМинала Джозеф
2:0
68' ГолДжаллоу Ламин
72' Желтая карточкаСоддимо Данило
72' Желтая карточкаКалайо Эмануэле
74' Желтая карточкаAndre Anderson
90' Желтая карточкаОджер Мозес
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
88'
Салернитана делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Маццарани Андреа выходит на его замену.
83'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
76'
Салернитана делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
74'
Андре Андерсон получил желтую карточку от судьи
72'
Калайо Эмануэле получил желтую карточку от судьи
72'
Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Дель Фабро Дарио уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
61'
Г О О О О Л - Минала Джозеф бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
51'
Пикколо Антонио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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