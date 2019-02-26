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Стадион:
Салернитана
2:0
Конец матча
Кремонезе
0'
43' Желтая карточка
Luca Strizzolo
51' Желтая карточка
Пикколо Антонио
1:0
61' Гол
Минала Джозеф
2:0
68' Гол
Джаллоу Ламин
72' Желтая карточка
Соддимо Данило
72' Желтая карточка
Калайо Эмануэле
74' Желтая карточка
Andre Anderson
90' Желтая карточка
Оджер Мозес
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
88'
Салернитана делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Маццарани Андреа выходит на его замену.
83'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
78'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Кроче Даниэле выходит на его замену.
76'
Салернитана делает замену. Калайо Эмануэле уходит с поля, а Оджер Мозес выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Андре Андерсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Калайо Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
71'
Кремонезе делает замену. Дель Фабро Дарио уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Джаллоу Ламин бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Минала Джозеф бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Пикколо Антонио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Luca Strizzolo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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