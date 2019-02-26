Стадион: Сан-Вито
13' Желтая карточкаКулибали Мамаду
1:0
28' ГолТутино Дженнаро
45' Желтая карточкаAlessio Sabbione
60' Желтая карточкаВитале Маттиа
1:0
90' Не забитый пенальтиМарсура Давиде
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Марсура Давиде пробил пенальти, но не смог забить!
77'
Козенца делает замену. Баэс Хайме уходит с поля, а Andrea Hristov выходит на его замену.
69'
Козенца делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
68'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
60'
Витале Маттиа получил желтую карточку от судьи
58'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
48'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
20'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Ицко Мариано выходит на его замену.
19'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Andrea Hristov выходит на его замену.
13'
Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Англия: Трофей АФЛ (1/2 финала)
Аргентина: Кубок (1/32 финала)
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Венгрия: Кубок (1/8 финала)
Германия: Региональная лига. Запад
Греция: Кубок (1/4 финала)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Кубок (1/4 финала)
Италия: Кубок (1/2 финала)
Италия: Серия B
Колумбия: Примера А Апертура
Копа Судамерикана (1/32 финала)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа C)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа F)
Кубок Азиатской конфедерации (Группа G)
Кубок Либертадорес. Отборочные матчи
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/8 финала)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (1/8 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Португалия: Кубок (1/2 финала)
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Кубок (1/4 финала)
Северная Ирландия: Премьер-лига
Турция: Кубок (1/4 финала)
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Кубок (1/4 финала)
Франция: Насьональ
Черногория: Первый дивизион
Швеция: Кубок (Группа 8)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить