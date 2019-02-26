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Стадион:
Козенца
1:0
Конец матча
Карпи
0'
13' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
1:0
28' Гол
Тутино Дженнаро
45' Желтая карточка
Alessio Sabbione
60' Желтая карточка
Витале Маттиа
1:0
90' Не забитый пенальти
Марсура Давиде
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Марсура Давиде пробил пенальти, но не смог забить!
77'
Козенца делает замену. Баэс Хайме уходит с поля, а Andrea Hristov выходит на его замену.
69'
Козенца делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
68'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Витале Маттиа получил желтую карточку от судьи
58'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
48'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Мустаккьо Маттиа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
20'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Ицко Мариано выходит на его замену.
19'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Andrea Hristov выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Кулибали Мамаду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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