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Стадион:
Венеция
1:3
Второй тайм: 59'
Перуджа
0'
0:1
12' Гол
Умар Садик
18' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
0:1
19' Не забитый пенальти
Бокалон Риккардо
20' Желтая карточка
Драгомир Влад
35' Желтая карточка
Marco Modolo
1:1
38' Гол
Сегре Джакопо
1:2
40' Гол
Верре Валерио
1:3
44' Гол
Мелькьорри Федерико
59'
Второй тайм
55'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
55'
Венеция делает замену. Mattia Zennaro уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Верре Валерио бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сегре Джакопо бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Драгомир Влад получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
ОН ПРОМАЗАЛ - Бокалон Риккардо пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
18'
Габриэл Васконселлос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Умар Садик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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