Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
21' Гол в свои воротаДермаку Кастриот
27' Желтая карточкаMatteo Legittimo
29' Желтая карточкаКрагль Оливер
33' Желтая карточкаCristian Agnelli
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
29'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
27'
Matteo Legittimo получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Дермаку Кастриот уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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