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Стадион:
Фоджа
1:0
Перерыв
Козенца
0'
1:0
21' Гол в свои ворота
Дермаку Кастриот
27' Желтая карточка
Matteo Legittimo
29' Желтая карточка
Крагль Оливер
33' Желтая карточка
Cristian Agnelli
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Кристиан Аньелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Matteo Legittimo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Дермаку Кастриот уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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