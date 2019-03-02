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Стадион:
Палермо
2:1
Второй тайм: 90+'
Лечче
0'
1:0
4' Гол
Трайковски Александар
32' Желтая карточка
Лучиони Фабио
38' Желтая карточка
Несторовски Илья
45' Желтая карточка
Marco Mancosu
2:0
52' Гол
Пушкаш Георге
55' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
66' Желтая карточка
Сальви Алессандро
2:1
90' Гол
Табанелли Андреа
90'+4
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Табанелли Андреа бьет в цель!
89'
Лечче делает замену. Майер Жан уходит с поля, а Andrea Saraniti выходит на его замену.
89'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Хаас Николас выходит на его замену.
80'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Фалетти Сезар выходит на его замену.
68'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
60'
Лечче делает замену. Хайе Том уходит с поля, а Табанелли Андреа выходит на его замену.
60'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Тумминелло Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Марко Манкосу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Несторовски Илья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Трайковски Александар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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