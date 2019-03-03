Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
5' Желтая карточкаЛариби Карим
1:0
18' ГолДи Гаудио Антонио
Первый тайм
18'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
5'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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