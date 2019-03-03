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Стадион:
Верона
1:0
Первый тайм: 38'
Венеция
0'
5' Желтая карточка
Лариби Карим
1:0
18' Гол
Ди Гаудио Антонио
38'
Первый тайм
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Ди Гаудио Антонио бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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