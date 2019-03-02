  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:1
Конец матча
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
0:1
42' Гол
Нгобо Фред
43' Желтая карточка
Нгобо Фред
45' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
1:1
48' Гол
Поли Фабрицио
50' Желтая карточка
Аддэ Брайт
53' Желтая карточка
Alessio Sabbione
65' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
87' Красная карточка
Ганц Симоне
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
УДАЛЕНИЕ! - Ганц Симоне увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
83'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Ди Ноя Джованни выходит на его замену.
75'
Асколи делает замену. Нгобо Фред уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
68'
Карпи делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
59'
Асколи делает замену. Нинкович Никола уходит с поля, а Чичиретти Амато выходит на его замену.
58'
Карпи делает замену. Марсура Давиде уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
46'
Асколи делает замену. Danilo Quaranta уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Нгобо Фред получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Нгобо Фред бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Бавария
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация