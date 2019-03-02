  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Падова
0:0
Конец матча
Кротоне
0'
6' Желтая карточка
Големич Владимир
40' Желтая карточка
Daniele Cappelletti
48' Желтая карточка
Сампиризи Марио
57' Вторая желтая карточка
Сампиризи Марио
90' Желтая карточка
Bertrand Yves Baraye
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ив Барайе получил желтую карточку от судьи
80'
Падова делает замену. Лолло Лоренцо уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
80'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Машаш Зинедин выходит на его замену.
76'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
61'
Кротоне делает замену. Бенали Ахмед уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
57'
Сампиризи Марио получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
48'
Сампиризи Марио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Падова делает замену. Черубин Николо уходит с поля, а Ив Барайе выходит на его замену.
Желтая карточка
40'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
20'
Падова делает замену. Тревизан Тревор уходит с поля, а Pietro Ceccaroni выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Болгария: Первая профессиональная лига
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Германия: Региональная лига. Бавария
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация