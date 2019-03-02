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Стадион:
Брешия
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
11' Гол
Mattia Finotto
14' Желтая карточка
Адорни Давиде
31' Желтая карточка
Сабелли Стефано
37' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
43' Желтая карточка
Sandro Tonali
45' Желтая карточка
Domenico Frare
63' Желтая карточка
Палеари Альберто
77' Желтая карточка
Andrea Cistana
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Читтаделла делает замену. Мончини Габриэле уходит с поля, а Davide Diaw выходит на его замену.
82'
Брешия делает замену. Dimitri Bisoli уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Andrea Cistana получил желтую карточку от судьи
68'
Читтаделла делает замену. Йори Мануэль уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Палеари Альберто получил желтую карточку от судьи
54'
Брешия делает замену. Шпалек Николас уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Domenico Frare получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
40'
Читтаделла делает замену. Luca Ghiringhelli уходит с поля, а Tommaso Cancellotti выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
32'
Брешия делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Alessandro Semprini выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Маттиа Финотто бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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