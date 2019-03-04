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Стадион:
Ливорно
2:0
Конец матча
Беневенто
0'
2' Желтая карточка
Antonio Porcino
1:0
20' Гол
Диаманти Алессандро
2:0
31' Гол
Lorenzo Gonnelli
32' Желтая карточка
Вольта Массимо
38' Желтая карточка
Маджио Кристиан
76' Вторая желтая карточка
Маджио Кристиан
79' Желтая карточка
Риччи Федерико
90'+5
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
79'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
76'
Маджио Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Ливорно делает замену. Luka Bogdan уходит с поля, а Бобен Матия выходит на его замену.
73'
Ливорно делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
70'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
64'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Думитру Николао выходит на его замену.
56'
Беневенто делает замену. Вольта Массимо уходит с поля, а Виола Николас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Беневенто делает замену. Буонаюто Кристиан уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Маджио Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Lorenzo Gonnelli бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
Желтая карточка
2'
Antonio Porcino получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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