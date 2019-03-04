Стадион: Армандо Пикки
2' Желтая карточкаAntonio Porcino
1:0
20' ГолДиаманти Алессандро
2:0
31' ГолLorenzo Gonnelli
32' Желтая карточкаВольта Массимо
38' Желтая карточкаМаджио Кристиан
76' Вторая желтая карточкаМаджио Кристиан
79' Желтая карточкаРиччи Федерико
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
76'
Маджио Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
75'
Ливорно делает замену. Luka Bogdan уходит с поля, а Бобен Матия выходит на его замену.
73'
Ливорно делает замену. Диаманти Алессандро уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
70'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
64'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Думитру Николао выходит на его замену.
56'
Беневенто делает замену. Вольта Массимо уходит с поля, а Виола Николас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Беневенто делает замену. Буонаюто Кристиан уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Маджио Кристиан получил желтую карточку от судьи
32'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Lorenzo Gonnelli бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро бьет в цель!
2'
Antonio Porcino получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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