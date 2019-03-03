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Стадион:
Перуджа
0:0
Первый тайм: 21'
Салернитана
0'
5' Желтая карточка
Marco Carraro
16' Желтая карточка
Marcello Falzerano
18' Желтая карточка
Lopez Walter II
21'
Первый тайм
Желтая карточка
18'
Вальтер Лопес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Marcello Falzerano получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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