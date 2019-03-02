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Стадион:
Арис Салоники
2:0
Конец матча
АЕК
0'
15' Желтая карточка
Алеф Салданья
1:0
32' Гол
Ларссон Даниэль
43' Желтая карточка
Nicolas Diguiny
67' Желтая карточка
Понсе Эсекиэль
2:0
69' Гол
Роуз Линдси
73' Желтая карточка
Giorgos Valerianos
75' Желтая карточка
Симоэш Андре
82' Желтая карточка
Чосич Урош
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Арис Салоники делает замену. Матео Гарсия уходит с поля, а Мартинес Николас II выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Чосич Урош получил желтую карточку от судьи
78'
Арис Салоники делает замену. Ларссон Даниэль уходит с поля, а Фетфатцидис Иоаннис выходит на его замену.
75'
АЕК делает замену. Ливайя Марко уходит с поля, а Албанис Христос выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Симоэш Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Йоргос Валерианос получил желтую карточку от судьи
71'
Арис Салоники делает замену. Юнес Хамза уходит с поля, а Баша Мигьен выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Роуз Линдси бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Понсе Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
62'
АЕК делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Бое Лукас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
АЕК делает замену. Бакакис Михалис уходит с поля, а Сварнас Эфстратиос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Николя Дигини получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Ларссон Даниэль бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Алеф Салданья получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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