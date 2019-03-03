  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
Левадиакос
1:0
Первый тайм: 40'
Ламия
0'
22' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
37' Желтая карточка
Пляцикас Василиос
1:0
38' Гол
Moise Adilehou
40'
Первый тайм
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Moise Adilehou бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Пляцикас Василиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Карахалиос Зисис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Товарищеские матчи. Сборные
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Алжир: Лига 1
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Первая лига
Словения: Первая лига
Франция: Лига 2
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 6)
Швеция: Кубок (Группа 7)
Шотландия: Кубок (1/4 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация