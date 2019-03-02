Стадион: Зоссимадес
24' Желтая карточкаКаргас Яннис
27' Желтая карточкаDimos Baxevanidis
61' Желтая карточкаМихаил Алексиос
Второй тайм
69'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Цимопулос Темис выходит на его замену.
63'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Dusan Pantelic выходит на его замену.
61'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Димос Баксеванидис получил желтую карточку от судьи
24'
Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Итог 3 Бёри 0 Маклсфилд Итог 1 Форест Грин 2 Линкольн Сити Итог 1 Милтон Кинс Донс 0 Кроули Таун Итог 1 Олдхэм Атлетик 1 Стивенэйдж Итог 0 Эксетер Сити 1 Транмер Итог 4 Мэнсфилд 2 Челтенем Итог 0 Ноттс Каунти 0 Порт Вейл Итог 3 Йовил Таун 2 Моркам Итог 0 Крю Александра 2 Нортгемптон Итог 0 Гримсби 2 Кембридж Юнайтед Итог 2 Ньюпорт 0 Карлайл Итог 3 Суиндон Таун 0 Колчестер
Англия: Национальная лига
Итог 1 Хавант энд Уотерлувилл 2 Лейтон Ориент Итог 1 Рексем 0 Честерфилд Итог 0 Олдершот 2 Гейтсхед Итог 3 Довер 0 Брейнтри Итог 1 Харрогейт 1 Дагенем энд Редбридж Итог 2 Саттон 2 Хартлпул Итог 2 Филд 1 Мэйденхэд Юнайтед Итог 0 Бромли 2 Борэм Вуд Итог 0 Эббсфлит 1 Сэлфорд Сити Итог 3 Барнет 1 Барроу Итог 0 Истли 1 Галифакс 76' 4 Солихалл 0 Мэйдстоун
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Блит Спартанс 3 Брэкли Итог 1 Дарлингтон 1 Чорли Итог 4 Киддерминстер 1 Нанитон Итог 4 Олтринэм 0 Честер Итог 2 Брэдфорд Парк 2 Керзон Итог 0 Гайзли 1 Саутпорт Итог 1 Стокпорт 0 Спеннимур Таун Итог 2 Альфретон 0 Эштон Юнайтед Итог 2 Бостон Юнайтед 2 Телфорд Итог 2 Юнайтед оф Манчестер 2 Херефорд Итог 0 Лемингтон 1 Йорк Сити
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 1 Бат 1 Труро Итог 2 Далвич Гамлет 0 Дартфорд Итог 0 Хэмптон энд Ричмонд 0 Истборн Итог 1 Торкуэй 2 Уэстон-сьюпер-Мэр Итог 2 Уэллинг 2 Сент-Олбанс Итог 0 Чиппенхэм Таун 1 Оксфорд Сити Итог 0 Глостер 0 Уэлдстон Итог 1 Слауг 0 Хемел Хемпстэд Итог 2 Челмсфорд 2 Конкорд Рейнджерс Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 1 Биллерикей Итог 1 Ханегрфорд Таун 1 Уокинг
Англия: Первая лига
Итог 0 Саутенд 3 Барнсли Итог 1 Флитвуд Таун 1 Джиллингем Итог 4 Питерборо Юнайтед 2 Уиком Итог 0 Аккрингтон 1 Ковентри Итог 1 Донкастер 1 Чарльтон Итог 2 Оксфорд Юнайтед 1 Сканторп Итог 0 Шрусбери Таун 0 Уимблдон Итог 0 Бёртон 0 Уолсолл Итог 2 Лутон Таун 0 Рочдейл Итог 5 Портсмут 1 Брэдфорд Сити Итог 2 Сандерленд 0 Плимут Итог 4 Бристоль Роверс 0 Блэкпул
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Беларусь: Суперкубок (Финал)
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Вьетнам: В-Лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: Суперлига Индии
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига II
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС
1Т 0 Филадельфия Юнион 1 Торонто Позже 0 Орландо Сити 0 Нью-Йорк Сити Позже 0 Даллас 0 Нью-Инглэнд Революшн Позже 0 Коламбус Крю 0 Нью-Йорк Ред Буллз Позже 0 Ванкувер Уайткэпс 0 Миннесота Юнайтед Позже 0 Хьюстон Динамо 0 Реал Солт-Лейк Позже 0 Колорадо Рэпидс 0 Портленд Тимберс Позже 0 Лос-Анджелес Гэлакси 0 Чикаго Файр
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Финляндия: Кубок (Группа A)
Финляндия: Кубок (Группа C)
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 1)
Швеция: Кубок (Группа 2)
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить