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Стадион:
ПАС Янина
0:0
Второй тайм: 72'
Ксанти
0'
24' Желтая карточка
Каргас Яннис
27' Желтая карточка
Dimos Baxevanidis
61' Желтая карточка
Михаил Алексиос
72'
Второй тайм
69'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Цимопулос Темис выходит на его замену.
63'
ПАС Янина делает замену. Якос Эврипидис уходит с поля, а Dusan Pantelic выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Димос Баксеванидис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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