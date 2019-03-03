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  5. Серия A
Стадион:
Аталанта
0:1
Первый тайм: 27'
Фиорентина
0'
0:1
3' Гол
Муриэль Луис
6' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
27'
Первый тайм
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
26'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Сапата Дуван нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
25'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
24'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Фиорентина
23'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Симеоне Джованни наказан за толчок Госенс Робин
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
20'
Сапата Дуван наказан за толчок Лафон Альбан
20'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
20'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
20'
Хороший удар издали нанес Гомес Алехандро, но отличный сейв сделал Лафон Альбан. Угловой.
20'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
19'
Хороший удар издали нанес Гомес Алехандро, но отличный сейв сделал Лафон Альбан. Угловой.
19'
Аталанта контролирует мяч.
18'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
17'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
17'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Фиорентина контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
13'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
13'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Иличич Йосип из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
12'
Аталанта начинает контратаку
12'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
12'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
12'
Голлини Пьерлуиджи отбил мяч на угловой после удара Кьеза Федерико из штрафной площади.
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
11'
Фиорентина начинает контратаку
11'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
Офсайд
10'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
10'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
9'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
8'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
6'
Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Чеккерини Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
5'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
4'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Аталанта контролирует мяч.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Муриэль Луис забивает!
3'
Отличные скиллы показывает Муриэль Луис, обводя своих соперников
3'
Де Рон Мартен ошибается в защите.
3'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Кьеза Федерико
1'
Фиорентина контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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