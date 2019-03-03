Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
0:1
Первый тайм: 27'
0:1
3' ГолМуриэль Луис
6' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
Первый тайм
27'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
25'
Манчини Джанлука из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Сапата Дуван нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
25'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
24'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Фиорентина
23'
22'
Симеоне Джованни наказан за толчок Госенс Робин
22'
Матч возобновлен
21'
Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Сапата Дуван наказан за толчок Лафон Альбан
20'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
20'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
20'
Хороший удар издали нанес Гомес Алехандро, но отличный сейв сделал Лафон Альбан. Угловой.
20'
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
19'
Хороший удар издали нанес Гомес Алехандро, но отличный сейв сделал Лафон Альбан. Угловой.
19'
18'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
17'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
17'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Фиорентина контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
15'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
13'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
13'
Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Иличич Йосип из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
12'
Аталанта начинает контратаку
12'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
12'
Голлини Пьерлуиджи отбил мяч на угловой после удара Кьеза Федерико из штрафной площади.
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
11'
Фиорентина начинает контратаку
11'
11'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
10'
Сапата Дуван из команды Аталанта в офсайде
10'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
9'
Бираги Кристиано нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Судья сигнализирует, что Джимсити Берат из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
8'
Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
6'
Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Чеккерини Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
4'
4'
3'
Г О О О О Л - Муриэль Луис забивает!
3'
Отличные скиллы показывает Муриэль Луис, обводя своих соперников
3'
Де Рон Мартен ошибается в защите.
3'
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Кьеза Федерико
1'
Фиорентина контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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