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Стадион:
Дженоа
0:0
Первый тайм: 20'
Фрозиноне
0' 20'
Первый тайм
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
19'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Бесса Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Капуано Марко наказан за толчок Лазович Дарко
17'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
16'
Удар от ворот произведет Дженоа
16'
Пинамонти Андреа из команды Фрозиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
14'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Бесса Даниэль пробует нанести удар издали, но Спортьелло Марко держит все под контролем
13'
Бесса Даниэль из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа играет слишком грубо. Саламон Бартош оказался на газоне.
12'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
11'
Лазович Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Чано Камилло задерживает мяч рукой
10'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Пинамонти Андреа из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
9'
Дженоа контролирует мяч.
Офсайд
8'
Пинамонти Андреа из команды Фрозиноне в офсайде
8'
Чано Камилло разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
Удар от ворот произведет Дженоа
7'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
7'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Лерагер Лукас наказан за толчок Кассата Франческо
Фол, нарушение
6'
Назначен штрафной. Пострадал Жуканович Эрвин, его свалил Чано Камилло.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Удар от ворот произведет Дженоа
4'
ШАНС! Паганини Лука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Вивиани Федерико из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
4'
Дженоа контролирует мяч.
3'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Кассата Франческо наказан за толчок Лазович Дарко
2'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
1'
Санабрия Антонио из команды Дженоа в офсайде
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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