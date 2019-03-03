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Стадион:
СПАЛ 2013
0:2
Первый тайм: 16'
Сампдория
Первый тайм
16'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Сампдория
16'
Отличный пас сделал Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
13'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
13'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
13'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
12'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
11'
Линетти Кароль сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОООООЛ - Квальярелла Фабио Сампдория забивает ударом головой
11'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
11'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
9'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Прает Деннис из команды Сампдория делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
7'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
6'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Матч возобновлен
5'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
4'
Берешиньски Бартош сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио забил потрясным ударом ножницами!
4'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
4'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
3'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сапонара Риккардо
2'
Удар от ворот произведет Сампдория
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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