Стадион: Карло Кастеллани
13' Желтая карточкаДронговски Бартломей
0:1
13' ГолЖервиньо Куасси
1:1
19' ГолДель Орко Кристиан
1:2
45' ГолРигони Лука
2:2
59' ПенальтиКапуто Франческо
62' Желтая карточкаКуцка Юрай
79' Желтая карточкаЖервиньо Куасси
2:3
85' ГолАлвеш Бруну
3:3
90' ГолСильвестре Матиас
90' Желтая карточкаИакопони Симоне
Новости после матча
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
98'
97'
97'
Иакопони Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
97'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ла Гумина Антонино
97'
96'
96'
96'
Куцка Юрай из команды Парма сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
96'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
96'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Бьябьяни Джонатан задерживает мяч рукой
94'
93'
Капуто Франческо из команды Эмполи играет слишком грубо. Бьябьяни Джонатан оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Эмполи
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
92'
После удара через себя Куцка Юрай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
91'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас забивает!
91'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
90'
90'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
90'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
88'
Инглезе Роберто нанес удар, мяч был парирован, но Дронговски Бартломей не удержал его в руках.
88'
87'
Тактическая замена. Паскуаль Мануэль уходит с поля и его заменяет Оберлин Димитри
85'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Алвеш Бруну из команды Парма забил гол! Легко это для такого игрока, как Алвеш Бруну
85'
Матч возобновлен
84'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Ла Гумина Антонино
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
82'
Алвеш Бруну из команды Парма в офсайде
82'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
81'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма делает навес прямо в штрафную.
81'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
80'
Дронговски Бартломей из команды Эмполи сделал отличный сейв!
80'
Жервиньо Куасси разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
79'
Жервиньо Куасси получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Жервиньо Куасси наказан за толчок Крунич Раде
79'
Парма начинает контратаку
78'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамед из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
77'
76'
76'
Хорошую попытку сделал Ди Лоренцо Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
75'
Бьябьяни Джонатан наказан за толчок Паскуаль Мануэль
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
74'
ШАНС! Крунич Раде нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
73'
73'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
72'
Траоре Хамед нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
72'
72'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Крунич Раде из штрафной площади.
71'
71'
Бьябьяни Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Траоре Хамед из команды Эмполи подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Бьябьяни Джонатан
70'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Крунич Раде из штрафной площади.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
69'
Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
69'
68'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает пас партнеру.
67'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Фариас Диего задерживает мяч рукой
65'
Фариас Диего из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
64'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Траоре Хамед
63'
Назначен штрафной. Пострадал Иакопони Симоне, его свалил Фариас Диего.
63'
62'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
62'
62'
Куцка Юрай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Куцка Юрай наказан за толчок Крунич Раде
61'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Г О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает с точки!
59'
Матч возобновлен
58'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
58'
ПЕНАЛЬТИ - Гальоло Риккардо из команды Парма привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Капуто Франческо.
57'
56'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
55'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Дель Орко Кристиан наказан за толчок Инглезе Роберто
54'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Фариас Диего из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Эмполи пробил головой, но мимо
51'
51'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
50'
Фариас Диего из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
49'
Шанс! Аскуа Африйе из команды Эмполи пробил головой, но мимо
49'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Куцка Юрай из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Паскуаль Мануэль заработал фол
48'
48'
48'
48'
48'
48'
47'
47'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
47'
Беннасер Исмаэль пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Алвеш Бруну сделал результативную передачу.
47'
ГОООООЛ - Ригони Лука Парма забивает ударом головой
46'
Алвеш Бруну из команды Парма делает пас партнеру.
46'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Силигарди Лука
45'
45'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
44'
44'
Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
42'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
41'
41'
40'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Назначен штрафной. Пострадал Гальоло Риккардо, его свалил Крунич Раде.
39'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Капуто Франческо оказался на газоне.
38'
Хорошую попытку сделал Инглезе Роберто. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Назначен штрафной. Пострадал Инглезе Роберто, его свалил Крунич Раде.
36'
35'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Аскуа Африйе оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сильвестре Матиас из команды Эмполи.
34'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
33'
32'
Эмполи контролирует мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
28'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Куцка Юрай
28'
28'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Эмполи контролирует мяч.
27'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
26'
Инглезе Роберто задерживает мяч рукой
26'
26'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
26'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
24'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
23'
Силигарди Лука нанес удар издали, а Дронговски Бартломей отбил его обратно в игру!
23'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
23'
23'
22'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
21'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Аскуа Африйе из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Паскуаль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
19'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Дель Орко Кристиан изменил счет на табло!
18'
18'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Куцка Юрай наказан за толчок Крунич Раде
16'
15'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Аскуа Африйе оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
13'
Силигарди Лука сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
13'
Силигарди Лука разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Дронговски Бартломей получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Судья сигнализирует, что Паскуаль Мануэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
12'
Хорошую попытку сделал Фариас Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Сепе Луиджи из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
10'
Фариас Диего нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
9'
8'
Игра в одни ворота сейчас. Эмполи доминирует и владеет мячом
7'
7'
7'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
6'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Гобби Массимо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
4'
Капуто Франческо из команды Эмполи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
3'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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