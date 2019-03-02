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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Эмполи
3:3
Конец матча
Парма
0'
13' Желтая карточка
Дронговски Бартломей
0:1
13' Гол
Жервиньо Куасси
1:1
19' Гол
Дель Орко Кристиан
1:2
45' Гол
Ригони Лука
2:2
59' Пенальти
Капуто Франческо
62' Желтая карточка
Куцка Юрай
79' Желтая карточка
Жервиньо Куасси
2:3
85' Гол
Алвеш Бруну
3:3
90' Гол
Сильвестре Матиас
90' Желтая карточка
Иакопони Симоне
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
98'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
97'
Иакопони Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ла Гумина Антонино
97'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
96'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
96'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
96'
Куцка Юрай из команды Парма сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
96'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
96'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
94'
Бьябьяни Джонатан задерживает мяч рукой
94'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Капуто Франческо из команды Эмполи играет слишком грубо. Бьябьяни Джонатан оказался на газоне.
93'
Удар от ворот произведет Эмполи
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
92'
После удара через себя Куцка Юрай, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас забивает!
91'
Крунич Раде нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
90'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
90'
Тактическая замена. Барилла Антонио уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
88'
Инглезе Роберто нанес удар, мяч был парирован, но Дронговски Бартломей не удержал его в руках.
88'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
87'
Тактическая замена. Паскуаль Мануэль уходит с поля и его заменяет Оберлин Димитри
85'
Куцка Юрай сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Алвеш Бруну из команды Парма забил гол! Легко это для такого игрока, как Алвеш Бруну
85'
Матч возобновлен
84'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Ла Гумина Антонино
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
82'
Алвеш Бруну из команды Парма в офсайде
Угловой
82'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
81'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма делает навес прямо в штрафную.
81'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
80'
Дронговски Бартломей из команды Эмполи сделал отличный сейв!
80'
Жервиньо Куасси разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
79'
Жервиньо Куасси получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Жервиньо Куасси наказан за толчок Крунич Раде
79'
Парма начинает контратаку
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Траоре Хамед из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иакопони Симоне
77'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Хорошую попытку сделал Ди Лоренцо Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Удар от ворот произведет Парма
74'
ШАНС! Крунич Раде нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Весели Фредерик из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
72'
Траоре Хамед нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
72'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Крунич Раде из штрафной площади.
71'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Бьябьяни Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Траоре Хамед из команды Эмполи подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Силигарди Лука уходит с поля и его заменяет Бьябьяни Джонатан
70'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Крунич Раде из штрафной площади.
70'
Фариас Диего из команды Эмполи делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
69'
Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
69'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
68'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
68'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает пас партнеру.
67'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Фариас Диего задерживает мяч рукой
65'
Фариас Диего из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Траоре Хамед
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Иакопони Симоне, его свалил Фариас Диего.
63'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
62'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Куцка Юрай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Куцка Юрай наказан за толчок Крунич Раде
61'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Фариас Диего из команды Эмполи делает пас партнеру.
61'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Капуто Франческо из команды Эмполи забивает с точки!
59'
Матч возобновлен
58'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
58'
ПЕНАЛЬТИ - Гальоло Риккардо из команды Парма привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Капуто Франческо.
57'
Удар от ворот произведет Парма
56'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
56'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
55'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
55'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
53'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
53'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Фариас Диего из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Эмполи пробил головой, но мимо
Угловой
51'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
51'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
50'
Фариас Диего из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Удар от ворот произведет Парма
49'
Шанс! Аскуа Африйе из команды Эмполи пробил головой, но мимо
49'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Куцка Юрай из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Паскуаль Мануэль заработал фол
48'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
48'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
48'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
47'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
47'
Беннасер Исмаэль пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Алвеш Бруну сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГОООООЛ - Ригони Лука Парма забивает ударом головой
46'
Алвеш Бруну из команды Парма делает пас партнеру.
46'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Силигарди Лука
45'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Парма контролирует мяч.
Офсайд
44'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
44'
Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
43'
Парма контролирует мяч.
42'
Парма контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Парма
42'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
41'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Гальоло Риккардо, его свалил Крунич Раде.
39'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Паскуаль Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Капуто Франческо оказался на газоне.
38'
Хорошую попытку сделал Инглезе Роберто. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Инглезе Роберто, его свалил Крунич Раде.
36'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Аскуа Африйе оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сильвестре Матиас из команды Эмполи.
34'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
33'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Эмполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Парма поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
30'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
29'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
Фол, нарушение
28'
Сильвестре Матиас наказан за толчок Куцка Юрай
Угловой
28'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
28'
Крунич Раде из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Эмполи контролирует мяч.
27'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
Фол, нарушение
26'
Инглезе Роберто задерживает мяч рукой
26'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
26'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
24'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Силигарди Лука из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ди Лоренцо Джованни
23'
Силигарди Лука нанес удар издали, а Дронговски Бартломей отбил его обратно в игру!
23'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
23'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
23'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
22'
Аскуа Африйе нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе
21'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Парма
21'
Аскуа Африйе из команды Эмполи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Паскуаль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
19'
Фариас Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Дель Орко Кристиан изменил счет на табло!
Угловой
18'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
18'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Куцка Юрай наказан за толчок Крунич Раде
16'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Аскуа Африйе оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Парма контролирует мяч.
13'
Силигарди Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
13'
Силигарди Лука разрезает оборону соперника отличным пасом
Желтая карточка
13'
Дронговски Бартломей получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Паскуаль Мануэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
12'
Хорошую попытку сделал Фариас Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Сепе Луиджи из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает навес прямо в штрафную.
11'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Фариас Диего нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
9'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Игра в одни ворота сейчас. Эмполи доминирует и владеет мячом
7'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Парма
7'
Крунич Раде не смог попасть в створ ударом издали
6'
Фариас Диего из команды Эмполи делает пас партнеру.
6'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Гобби Массимо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
4'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Капуто Франческо из команды Эмполи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
3'
Парма контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Парма
2'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
2'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
1'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эмполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Литва: Лига А
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (Группа 3)
Швеция: Кубок (Группа 5)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

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