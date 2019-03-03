Стадион: Дачия-Арена
Первый тайм
18'
Удар от ворот произведет Удинезе
17'
Пуссетто Игнасио наказан за толчок Лянко Войнович
17'
16'
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
16'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает неудачный навес.
15'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
14'
Матч возобновлен
14'
Матч остановлен
13'
М'Байе Ибрахим наказан за толчок Де Пауль Родриго
13'
Де Пауль Родриго задерживает мяч рукой
13'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
13'
ШТАНГА! Так было близко к голу - М'Байе Ибрахим нанес удар в каркас ворот!
12'
Сантандер Федерико нанес удар, мяч был парирован, но Муссо Хуан не удержал его в руках.
12'
Сантандер Федерико пробил со штрафного прямо в стенку
11'
Зеегелаар Марвин наказан за толчок Орсолини Риккардо
10'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сориано Роберто из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
10'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
Поли Андреа наказан за толчок Окака Стефано
8'
8'
Сантандер Федерико наказан за толчок Трост-Эконг Виллиам
8'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Дейкс Митчелл
6'
Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
5'
Судья сигнализирует, что Окака Стефано из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
5'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
5'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Болонья контролирует мяч.
4'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
2'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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