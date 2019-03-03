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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
0:0
Второй тайм: 48'
Кьево
0'
33' Желтая карточка
Лукич Саша
48'
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Второй тайм
48'
Джаккерини Эммануэле нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
48'
Кьево контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Кьево
47'
Фальке Яго из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Меджорини Риккардо оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
47'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Джорджевич Филип пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
44'
Депаоли Фабио наказан за толчок Ансальди Кристиан
44'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Торино контролирует мяч.
42'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
42'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Джорджевич Филип из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
40'
Иццо Армандо наказан за толчок Диуссе Ассан
38'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
38'
Кьево контролирует мяч.
37'
Торино контролирует мяч.
36'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
36'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
36'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Кьево контролирует мяч.
35'
Мейте Суалихо из команды Торино пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
34'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
Желтая карточка
33'
Судья подбегает и показывает Лукич Саша из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.
33'
Ярошински Павел мяч отрикошетил от ворот
33'
Кьево начинает контратаку
32'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Мейте Суалихо из команды Торино пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
31'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
29'
Удар от ворот произведет Торино
29'
Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
28'
Торино контролирует мяч.
27'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Ярошински Павел наказан за толчок Белотти Андреа
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Джорджевич Филип
26'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Мейте Суалихо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
25'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
24'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Джорджевич Филип наказан за толчок Иццо Армандо
23'
Торино контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Кьево
22'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
Фол, нарушение
20'
Джаккерини Эммануэле наказан за толчок Лукич Саша
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Кьево контролирует мяч.
18'
Матч возобновлен
17'
Скелотто Эзекиль получил травму и заменен. Депаоли Фабио выходит на поле.
Травма, повреждение
17'
Скелотто Эзекиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Удар от ворот произведет Торино
11'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино играет слишком грубо. Джорджевич Филип оказался на газоне.
11'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Торино
10'
Джаккерини Эммануэле нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Скелотто Эзекиль делает длинную передачу вперед
9'
Удар от ворот произведет Кьево
9'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
8'
Удар от ворот произведет Кьево
8'
Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
8'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Торино
6'
Диуссе Ассан из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
4'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лерис Мехди
3'
Кьево контролирует мяч.
2'
Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
2'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кьево начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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