Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
33' Желтая карточкаЛукич Саша
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Второй тайм
48'
Джаккерини Эммануэле нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
48'
47'
47'
Фальке Яго из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Меджорини Риккардо оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
47'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Джорджевич Филип пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
44'
Депаоли Фабио наказан за толчок Ансальди Кристиан
44'
43'
43'
42'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
42'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Джорджевич Филип из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Иццо Армандо наказан за толчок Диуссе Ассан
38'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
36'
36'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
35'
Мейте Суалихо из команды Торино пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Судья сигнализирует, что Лерис Мехди из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
34'
34'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево подал угловой слева.
33'
Судья подбегает и показывает Лукич Саша из команды Торино отложенную желтую карточку за фол.
33'
Ярошински Павел мяч отрикошетил от ворот
33'
Кьево начинает контратаку
32'
31'
31'
Мейте Суалихо из команды Торино пасует в штрафную, но Соррентино Стефано выходит и ловит мяч.
31'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
29'
29'
Меджорини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
28'
27'
27'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Ярошински Павел наказан за толчок Белотти Андреа
26'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Джорджевич Филип
26'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Мейте Суалихо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
24'
23'
Джорджевич Филип наказан за толчок Иццо Армандо
23'
22'
22'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
22'
22'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Диуссе Ассан наказан за толчок Де Сильвестри Лоренцо
21'
21'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Мейте Суалихо из команды Торино делает пас партнеру.
20'
Джаккерини Эммануэле наказан за толчок Лукич Саша
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
18'
Матч возобновлен
17'
Скелотто Эзекиль получил травму и заменен. Депаоли Фабио выходит на поле.
17'
Скелотто Эзекиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Диуссе Ассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
14'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Джаккерини Эммануэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Джаккерини Эммануэле
12'
11'
11'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино играет слишком грубо. Джорджевич Филип оказался на газоне.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
10'
10'
Джаккерини Эммануэле нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Скелотто Эзекиль делает длинную передачу вперед
9'
9'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Бани Маттиа из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
8'
8'
Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
8'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
7'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Диуссе Ассан из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Базелли Даниэле из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
4'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лерис Мехди
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кьево начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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