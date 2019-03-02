Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:0
Перерыв
30' Желтая карточкаКальери Хонатан
40' Желтая карточкаХони Родригес
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
43'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
40'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Хони Родригес получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ману Морланес
39'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
39'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Безумный фол. Касорла Санти грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
38'
Виктор Руис из команды Вильярреал играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
37'
37'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хорошую попытку сделал Касорла Санти. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
36'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
35'
Ману Морланес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Иборра Висенте не смог попасть в створ ударом издали
34'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
33'
Ману Морланес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
33'
Вигарай Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
33'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Иборра Висенте из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
31'
Дуарте Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
30'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Кальери Хонатан грубо играет против соперника. Пострадал Педраса Альфонсо
30'
30'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Марио Гаспар наказан за толчок Бастон Борха
29'
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
28'
Брашанац Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
27'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Касорла Санти из команды Вильярреал сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакка Карлос не смог удачно сыграть.
26'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
25'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
25'
Касорла Санти навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
23'
Безумный фол. Брашанац Дарко грубо играет против соперника. Пострадал Иборра Висенте
23'
23'
Бакка Карлос не смог попасть в створ ударом издали
22'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Вильярреал контролирует мяч.
21'
Марио Гаспар из команды Вильярреал в офсайде
20'
20'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
19'
Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Бастон Борха оказался на газоне.
18'
17'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
15'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
15'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
14'
Бастон Борха из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
14'
14'
14'
13'
Бастон Борха из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Судья сигнализирует, что Ману Морланес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
12'
11'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
9'
Педраса Альфонсо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
8'
Хони Родригес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
8'
7'
7'
6'
6'
Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
6'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Ману Морланес из команды Вильярреал играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
5'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
4'
3'
Вильярреал контролирует мяч.
2'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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