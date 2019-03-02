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  5. Примера
Стадион:
Вильярреал
0:0
Перерыв
Алавес
0'
30' Желтая карточка
Кальери Хонатан
40' Желтая карточка
Хони Родригес
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
44'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Алавес контролирует мяч.
43'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
40'
Хони Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Ману Морланес
39'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
39'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Касорла Санти грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Рубен
Фол, нарушение
38'
Виктор Руис из команды Вильярреал играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
37'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Хорошую попытку сделал Касорла Санти. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
35'
Ману Морланес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Алавес
34'
Иборра Висенте не смог попасть в створ ударом издали
34'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ману Морланес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
33'
Вигарай Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
33'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Иборра Висенте из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Фол, нарушение
31'
Дуарте Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Касорла Санти оказался на газоне.
Желтая карточка
30'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Кальери Хонатан грубо играет против соперника. Пострадал Педраса Альфонсо
30'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
29'
Марио Гаспар наказан за толчок Бастон Борха
29'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой справа.
28'
Брашанац Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хони Родригес
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Касорла Санти из команды Вильярреал сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бакка Карлос не смог удачно сыграть.
26'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
25'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Удар от ворот произведет Алавес
Угловой
25'
Касорла Санти навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
24'
Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Брашанац Дарко грубо играет против соперника. Пострадал Иборра Висенте
23'
Удар от ворот произведет Алавес
23'
Бакка Карлос не смог попасть в створ ударом издали
22'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Вильярреал контролирует мяч.
Офсайд
21'
Марио Гаспар из команды Вильярреал в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
20'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
19'
Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
19'
Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Бастон Борха оказался на газоне.
18'
Удар от ворот произведет Алавес
17'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Марио Гаспар из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
15'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
15'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Удар от ворот произведет Вильярреал
14'
Бастон Борха из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
14'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
14'
Алавес контролирует мяч.
13'
Бастон Борха из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ману Морланес из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
12'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Педраса Альфонсо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
8'
Хони Родригес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
8'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Вигарай Карлос из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
5'
Ману Морланес из команды Вильярреал играет слишком грубо. Кальери Хонатан оказался на газоне.
5'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Алавес контролирует мяч.
3'
Вильярреал контролирует мяч.
2'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Удар от ворот произведет Вильярреал
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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