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Стадион:
Эспаньол
1:1
Второй тайм: 48'
Вальядолид
0'
1:0
1' Гол
Иглесиас Борха
1:1
17' Гол
Алькарас Рубен
1:1
45' Не забитый пенальти
Гвардиола Серхи
48'
Второй тайм
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ануар Туами из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
47'
Эспаньол контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Вальядолид
46'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
46'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
46'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.
Описание гола
47'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гвардиола Серхи из команды Вальядолид пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ - Льюис Лопес из команды Эспаньол привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гвардиола Серхи.
46'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
46'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
45'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Ануар Туами грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
44'
Удар от ворот произведет Эспаньол
44'
Какой промах! Кико Франсиско имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Льюис Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Гвардиола Серхи оказался на газоне.
42'
Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
42'
Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Отличный пас сделал Мелендо Оскар из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
40'
Удар от ворот произведет Вальядолид
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
38'
Унал Энес возвращается на поле.
37'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
37'
Борха Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Рока Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
36'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
35'
Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет Вальядолид
34'
Шанс! Дардер Серхи из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
34'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
34'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Кико Франсиско наказан за толчок Лэй У
33'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
32'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
32'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Борха Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
27'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Борха Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
26'
Оскар Плано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
25'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол направляет мяч в штрафную площадку, но Масип Хорди выбегает и ловит мяч
25'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
Удар от ворот произведет Эспаньол
24'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
23'
Гвардиола Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает пас партнеру.
22'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Льюис Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гвардиола Серхи
20'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Давид Лопес получил травму и заменен. Льюис Лопес выходит на поле.
Травма, повреждение
18'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Алькарас Рубен забивает!
17'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Вальядолид
17'
Лэй У из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Эспаньол
16'
ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
15'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
15'
Перес Эрнан наказан за толчок Алькарас Рубен
15'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
14'
Унал Энес из команды Вальядолид нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
13'
Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой слева.
13'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Эспаньол контролирует мяч.
11'
Гвардиола Серхи имел все шансы забить, но Лопес Диего сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи, обводя своих соперников
11'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
11'
Удар от ворот произведет Вальядолид
10'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перес Эрнан мяча так и не получил
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Эспаньол контролирует мяч.
9'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Эспаньол
8'
Ануар Туами нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
8'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Кико Франсиско из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
6'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
6'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Удар от ворот произведет Вальядолид
5'
Шанс! Лэй У из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
5'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает отличный кросс...
5'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
4'
Вальядолид контролирует мяч.
3'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Дардер Серхи имел все шансы забить, но Масип Хорди сделал отличный сейв!
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
1'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Иглесиас Борха из команды команды Эспаньол.
1'
Мелендо Оскар разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
Эспаньол имеет хороший шанс забить.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эспаньол начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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