Стадион: Корнелья-Эль Прат
1:1
Второй тайм: 48'
1:0
1' ГолИглесиас Борха
1:1
17' ГолАлькарас Рубен
1:1
45' Не забитый пенальтиГвардиола Серхи
Второй тайм
48'
Судья сигнализирует, что Ануар Туами из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
47'
47'
46'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
48'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
48'
Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой справа.
47'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гвардиола Серхи из команды Вальядолид пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
46'
ПЕНАЛЬТИ - Льюис Лопес из команды Эспаньол привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гвардиола Серхи.
46'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
45'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
Безумный фол. Ануар Туами грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
44'
44'
Какой промах! Кико Франсиско имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
43'
Льюис Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Гвардиола Серхи оказался на газоне.
42'
Гвардиола Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
42'
Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
41'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Отличный пас сделал Мелендо Оскар из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
39'
39'
38'
Унал Энес возвращается на поле.
37'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
37'
Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
37'
Борха Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Матч возобновится спорным мячом
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Унал Энес получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
35'
Унал Энес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Шанс! Дардер Серхи из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
34'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Кико Франсиско наказан за толчок Лэй У
33'
33'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
32'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Борха Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
27'
27'
26'
Борха Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
26'
Оскар Плано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол направляет мяч в штрафную площадку, но Масип Хорди выбегает и ловит мяч
25'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
24'
24'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
23'
Гвардиола Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает пас партнеру.
22'
22'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Льюис Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гвардиола Серхи
20'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Давид Лопес получил травму и заменен. Льюис Лопес выходит на поле.
18'
Давид Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Г О О О О Л - Алькарас Рубен забивает!
17'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
17'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
16'
ШАНС! Оскар Плано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
15'
Рока Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Перес Эрнан наказан за толчок Алькарас Рубен
15'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
14'
Унал Энес из команды Вальядолид нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
Оскар Плано из команды Вальядолид подал угловой слева.
13'
Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Гвардиола Серхи имел все шансы забить, но Лопес Диего сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Гвардиола Серхи, обводя своих соперников
11'
11'
10'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Перес Эрнан мяча так и не получил
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
9'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
Ануар Туами нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
8'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Кико Франсиско из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол в офсайде
6'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
5'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает отличный кросс...
5'
4'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Унал Энес
4'
Вальядолид контролирует мяч.
3'
3'
2'
Дардер Серхи имел все шансы забить, но Масип Хорди сделал отличный сейв!
2'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Мелендо Оскар сделал результативную передачу.
1'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Иглесиас Борха из команды команды Эспаньол.
1'
Мелендо Оскар разрезает оборону соперника отличным пасом
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эспаньол начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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