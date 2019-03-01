Стадион: Кампо де Вальекас
0:1
Перерыв
6' Желтая карточкаСуарес Марио
0:1
30' ГолСтуани Кристиан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Судья сигнализирует, что Рамальо Чимено из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
45'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
44'
Штрафной исполнил Рауль де Томас, после его удара Ираисос Горка сделал классный сейв. Угловой
43'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
43'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
43'
Рамальо Чимено нарушает правила. Суарес Марио пострадал
42'
42'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
41'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гарсия Альваро III пострадал.
40'
39'
39'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Безумный фол. Суарес Марио грубо играет против соперника. Пострадал Понс Пере
38'
38'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Близко! Порту Кристиан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
37'
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькала Педро
36'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
35'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
34'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
34'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
34'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
33'
Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Комесанья Санти наказан за толчок Понс Пере
32'
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забивает!
30'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Алькала Педро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
После штрафного удара,который нанес Гранель Алекс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
28'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
27'
27'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
24'
24'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
23'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
22'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
21'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
20'
20'
20'
19'
19'
19'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
18'
18'
18'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
17'
Понс Пере пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
17'
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гранель Алекс!
16'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
16'
Как он промахнулся? Порту Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
15'
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
12'
12'
Гарсия Борха I из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
9'
9'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
Гарсия Борха I задерживает мяч рукой
8'
Рауль де Томас наказан за толчок Гранель Алекс
8'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
7'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
7'
Понс Пере предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Райо Вальекано начинает контратаку
6'
Суарес Марио получил желтую карточку от судьи
6'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
6'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
6'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
5'
Рамальо Чимено из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
5'
4'
Шанс! Суарес Марио из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
4'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
4'
Хороший удар издали нанес Эмбарба Адриан, но отличный сейв сделал Ираисос Горка. Угловой.
3'
3'
Судья свистит. Алькала Педро атаковал сзади соперника. Это Рауль де Томас заработал своей команде штрафной
2'
Трехо Оскар задерживает мяч рукой
2'
2'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
1'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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