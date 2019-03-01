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  5. Примера
Стадион:
Райо Вальекано
0:1
Перерыв
Жирона
0'
6' Желтая карточка
Суарес Марио
0:1
30' Гол
Стуани Кристиан
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Рамальо Чимено из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
46'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Жирона контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
45'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
44'
Штрафной исполнил Рауль де Томас, после его удара Ираисос Горка сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Алькала Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль II из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
Фол, нарушение
43'
Рамальо Чимено нарушает правила. Суарес Марио пострадал
42'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Соарес Дуглас оказался на газоне.
41'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гарсия Альваро III пострадал.
40'
Жирона контролирует мяч.
39'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Суарес Марио грубо играет против соперника. Пострадал Понс Пере
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Близко! Порту Кристиан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
37'
Райо Вальекано контролирует мяч.
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькала Педро
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
35'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Гарсия Борха I из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
34'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
33'
Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Комесанья Санти наказан за толчок Понс Пере
32'
Удар от ворот произведет Жирона
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан забивает!
Угловой
30'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Алькала Педро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
После штрафного удара,который нанес Гранель Алекс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
27'
Жирона контролирует мяч.
27'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Рамальо Чимено из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Жирона контролирует мяч.
26'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Райо Вальекано контролирует мяч.
25'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
24'
Жирона контролирует мяч.
24'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Эмбарба Адриан
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
20'
Удар от ворот произведет Жирона
20'
Райо Вальекано контролирует мяч.
20'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Райо Вальекано контролирует мяч.
19'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
18'
Жирона контролирует мяч.
18'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
17'
Понс Пере пробует нанести удар издали, но Димитриевски Столе держит все под контролем
17'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Гранель Алекс!
16'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
16'
Как он промахнулся? Порту Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Понс Пере из команды Жирона делает пас партнеру.
15'
Жирона контролирует мяч.
15'
Жирона контролирует мяч.
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Жирона
13'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Райо Вальекано контролирует мяч.
12'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Гарсия Борха I из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
11'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
9'
Райо Вальекано контролирует мяч.
9'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
9'
Гарсия Борха I задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
8'
Рауль де Томас наказан за толчок Гранель Алекс
8'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
7'
Понс Пере предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Райо Вальекано начинает контратаку
Желтая карточка
6'
Суарес Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Суарес Марио из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Гарсия Борха I пострадал.
6'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
6'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
5'
Рамальо Чимено из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Жирона контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Жирона
4'
Шанс! Суарес Марио из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
4'
Хороший удар издали нанес Эмбарба Адриан, но отличный сейв сделал Ираисос Горка. Угловой.
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Алькала Педро атаковал сзади соперника. Это Рауль де Томас заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
2'
Трехо Оскар задерживает мяч рукой
2'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
1'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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