Стадион: Бутарке Зрители: 9758
1:0
13' ГолОскар Родригес
30' Желтая карточкаКабако Эрик
44' Желтая карточкаРесио Хосе
65' Желтая карточкаРейес Диего
70' Желтая карточкаКуэльяр Иван
82' Желтая карточкаСиовас Димитрис
83' Желтая карточкаВезу Рубен
86' Желтая карточкаКоке Хорхе II
86' Желтая карточкаДжейсон
87' Желтая карточкаТарин Родриго
90' Желтая карточкаОскар Родригес
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
95'
Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи
95'
Оскар Родригес из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Луна Антонио пострадал.
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
95'
95'
Шанс! Сабин Мерино из команды Леганес пробил головой, но мимо
95'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
95'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
94'
94'
92'
92'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Кравец Василий из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
91'
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
89'
89'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
89'
88'
87'
Тарин Родриго получил желтую карточку от судьи
87'
Безумный фол. Тарин Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
87'
Оскар Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
87'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Леганес начинает контратаку
86'
Луна Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
86'
86'
Рефери не любит споров - именно за это Джейсон сейчас получил желтую
86'
Рефери не любит споров - именно за это Коке Хорхе II сейчас получил желтую
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
84'
Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
84'
Майораль Борха нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
84'
83'
Везу Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Сиовас Димитрис получил травму и заменен. Хуанфран Морено выходит на поле.
82'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиовас Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Матч возобновлен
80'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Майораль Борха наказан за толчок Куэльяр Иван
80'
Робер Пьер из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
77'
77'
Оскар Родригес нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
76'
75'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
74'
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
73'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Леганес пробил головой, но мимо
73'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
73'
Саймон Мозес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Шанс! Моралес Луис из команды Леванте пробил головой, но мимо
72'
72'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
71'
71'
70'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
70'
70'
Судье надоело, что Куэльяр Иван тянет время и он наказал его горчичником
69'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Тарин Родриго
69'
Коке Хорхе II из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
67'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
67'
Луна Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
65'
Рейес Диего получил желтую карточку от судьи
65'
Судья свистит. Рейес Диего атаковал сзади соперника. Это Майораль Борха заработал своей команде штрафной
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
63'
63'
63'
63'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Саймон Мозес нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
62'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
61'
Каррильо Гидо из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Робер Пьер заработал фол
61'
61'
61'
Майораль Борха нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
60'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
60'
Ресио Хосе пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем
60'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
59'
Оскар Родригес из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
58'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
58'
Ресио Хосе из команды Леганес делает пас партнеру.
58'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
57'
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57'
Барди Энис задерживает мяч рукой
56'
56'
Саймон Мозес из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
56'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
56'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
55'
55'
54'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
54'
54'
Назначен штрафной. Пострадал Барди Энис, его свалил Ресио Хосе.
53'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
52'
Кабако Эрик из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
51'
51'
51'
50'
50'
Оскар Родригес из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
49'
49'
49'
Саймон Мозес из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
47'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
47'
47'
Барди Энис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
45'
Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
45'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
44'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
43'
43'
Моралес Луис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Близко! Барди Энис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
42'
Отличные скиллы показывает Барди Энис, обводя своих соперников
42'
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабако Эрик
41'
41'
41'
Каррильо Гидо нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
41'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
40'
40'
Кравец Василий из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
Каррильо Гидо из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Рейес Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
Отличные скиллы показывает Джейсон, обводя своих соперников
38'
38'
Ньом Аллан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
36'
36'
36'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
35'
Кабако Эрик из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
34'
34'
33'
33'
32'
Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.
32'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кравец Василий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Кабако Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
30'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Брайтвайт Мартин
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
29'
29'
Барди Энис бьет со штрафного в створ, но Куэльяр Иван держит все под контролем
28'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Джейсон оказался на газоне.
28'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
27'
26'
26'
ШАНС! Каррильо Гидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Судья сигнализирует, что Робер Пьер из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
24'
Кабако Эрик задерживает мяч рукой
24'
Джейсон нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
24'
Майораль Борха из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
23'
23'
22'
22'
Кравец Василий из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
19'
19'
Кабако Эрик делает длинную передачу вперед
18'
17'
17'
Майораль Борха из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Саймон Мозес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
13'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Оскар Родригес забивает!
13'
Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Перес Рубен из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Леганес начинает контратаку
13'
Судья сигнализирует, что Кравец Василий из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
12'
Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
11'
11'
Ресио Хосе из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
11'
Как он промахнулся? Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Кравец Василий из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
10'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
9'
8'
8'
Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
7'
Сиовас Димитрис нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
6'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Какой удар! Со штрафного Оскар Родригес сотряс перекладину!
5'
Кампанья Хосе из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
4'
3'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Майораль Борха пострадал.
3'
3'
Оскар Родригес из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Леганес контролирует мяч.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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