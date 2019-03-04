  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9758
Леганес
1:0
Конец матча
Леванте
0'
1:0
13' Гол
Оскар Родригес
30' Желтая карточка
Кабако Эрик
44' Желтая карточка
Ресио Хосе
65' Желтая карточка
Рейес Диего
70' Желтая карточка
Куэльяр Иван
82' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
83' Желтая карточка
Везу Рубен
86' Желтая карточка
Коке Хорхе II
86' Желтая карточка
Джейсон
87' Желтая карточка
Тарин Родриго
90' Желтая карточка
Оскар Родригес
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Желтая карточка
95'
Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Оскар Родригес из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Луна Антонио пострадал.
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
95'
Удар от ворот произведет Леванте
95'
Шанс! Сабин Мерино из команды Леганес пробил головой, но мимо
95'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
95'
Отличные скиллы показывает Брайтвайт Мартин, обводя своих соперников
94'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Кравец Василий из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
91'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Леганес
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
89'
Удар от ворот произведет Леганес
89'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
89'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
88'
Леванте контролирует мяч.
Желтая карточка
87'
Тарин Родриго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Тарин Родриго грубо играет против соперника. Пострадал Рохер Марти
87'
Оскар Родригес нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
87'
Кравец Василий из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Леганес начинает контратаку
86'
Луна Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
86'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Джейсон сейчас получил желтую
Желтая карточка
86'
Рефери не любит споров - именно за это Коке Хорхе II сейчас получил желтую
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Майораль Борха из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
84'
Майораль Борха нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
84'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Везу Рубен получает желтую карточку за неспортивное поведение
83'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Сиовас Димитрис получил травму и заменен. Хуанфран Морено выходит на поле.
Желтая карточка
82'
Сиовас Димитрис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиовас Димитрис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Куэльяр Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
80'
Майораль Борха наказан за толчок Куэльяр Иван
80'
Робер Пьер из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
79'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
77'
Удар от ворот произведет Леванте
77'
Оскар Родригес нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
Леванте контролирует мяч.
76'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Тактическая замена. Саймон Мозес уходит с поля и его заменяет Рохер Марти
74'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Удар от ворот произведет Леванте
73'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
73'
Саймон Мозес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Леганес
72'
Шанс! Моралес Луис из команды Леванте пробил головой, но мимо
72'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
72'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Коке Хорхе II из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
71'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
71'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
71'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
70'
Удар от ворот произведет Леганес
Желтая карточка
70'
Судье надоело, что Куэльяр Иван тянет время и он наказал его горчичником
69'
Тактическая замена. Рейес Диего уходит с поля и его заменяет Тарин Родриго
69'
Коке Хорхе II из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Тактическая замена. Каррильо Гидо уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
Фол, нарушение
67'
Луна Антонио из команды Леванте играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
67'
Луна Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
Желтая карточка
65'
Рейес Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Рейес Диего атаковал сзади соперника. Это Майораль Борха заработал своей команде штрафной
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Удар от ворот произведет Леганес
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Джейсон
63'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
63'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Саймон Мозес нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
62'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Каррильо Гидо из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Робер Пьер заработал фол
Офсайд
61'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
61'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Майораль Борха нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
60'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
60'
Ресио Хосе пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем
60'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
59'
Оскар Родригес из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Леванте
58'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
58'
Ресио Хосе из команды Леганес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 9758 болельщиков
Фол, нарушение
57'
Барди Энис задерживает мяч рукой
56'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Саймон Мозес из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
56'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
56'
Джейсон из команды Леванте делает пас партнеру.
56'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
55'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Леганес
54'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает пас партнеру.
54'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Барди Энис, его свалил Ресио Хосе.
53'
Луна Антонио из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
52'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
52'
Кабако Эрик из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
51'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Саймон Мозес из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
51'
Леванте контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Леванте
50'
Оскар Родригес из команды Леганес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
49'
Удар от ворот произведет Леганес
49'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Саймон Мозес из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Барди Энис оказался на газоне.
47'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
47'
Барди Энис из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Леванте контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
45'
Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
43'
Удар от ворот произведет Леганес
43'
Моралес Луис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Близко! Барди Энис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
42'
Отличные скиллы показывает Барди Энис, обводя своих соперников
42'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабако Эрик
41'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Каррильо Гидо нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.
41'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Леванте
40'
Кравец Василий из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
Каррильо Гидо из команды Леганес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Рейес Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
39'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Джейсон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
38'
Отличные скиллы показывает Джейсон, обводя своих соперников
38'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ньом Аллан из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
37'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Леганес
36'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Плохо сыграл Куэльяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кабако Эрик из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
34'
Леванте контролирует мяч.
34'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Брайтвайт Мартин из команды Леганес делает пас партнеру.
32'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
31'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кравец Василий навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Кабако Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Брайтвайт Мартин
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Барди Энис бьет со штрафного в створ, но Куэльяр Иван держит все под контролем
Фол, нарушение
28'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Джейсон оказался на газоне.
28'
Рейес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Леванте
27'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Леванте
26'
ШАНС! Каррильо Гидо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Робер Пьер из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
Фол, нарушение
24'
Кабако Эрик задерживает мяч рукой
24'
Джейсон нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
24'
Майораль Борха из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
23'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Кравец Василий из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
20'
Удар от ворот произведет Леванте
20'
Удар от ворот произведет Леванте
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
19'
Кабако Эрик делает длинную передачу вперед
18'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Майораль Борха из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
17'
Саймон Мозес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Джейсон из команды Леванте делает пас партнеру.
16'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
13'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Оскар Родригес забивает!
13'
Каррильо Гидо нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Перес Рубен из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Леганес начинает контратаку
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Кравец Василий из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
Фол, нарушение
12'
Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
11'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Ресио Хосе из команды Леганес сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
11'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Как он промахнулся? Брайтвайт Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Кравец Василий из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
10'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Офсайд
9'
Майораль Борха из команды Леванте в офсайде
8'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Сиовас Димитрис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
6'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Какой удар! Со штрафного Оскар Родригес сотряс перекладину!
Фол, нарушение
5'
Кампанья Хосе из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Ресио Хосе пострадал.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
4'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Майораль Борха пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Леванте
3'
Оскар Родригес из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Леганес контролирует мяч.
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Леганес
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Испания: Примера
Товарищеские матчи. Сборные: Женщины
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Ирландия: Кубок лиги
Ирландия: Премьер-дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация