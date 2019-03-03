Стадион: Бенито Вильямарин
12' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
0:1
20' ГолКабрера Леандро
Первый тайм
39'
39'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
39'
Хорошую попытку сделал Портильо Франсиско. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Отличные скиллы показывает Портильо Франсиско, обводя своих соперников
38'
38'
Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
37'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
37'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Удар от ворот произведет Бетис
35'
ШАНС! Портильо Франсиско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
34'
34'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Оливера Матиас делает длинную передачу вперед
32'
32'
Каналес Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Бетис начинает контратаку
32'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает пас партнеру.
31'
Хетафе начинает контратаку
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Видаль Молина пробует нанести удар издали, но Пау Лопес ловит мяч
29'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает отличный кросс...
29'
Видаль Молина возвращается на поле.
28'
Бетис контролирует мяч.
28'
Ло Чельсо Джовани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Видаль Молина получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Видаль Молина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Матч остановлен
26'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Гуардадо Андрес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оливера Матиас
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
24'
Кабрера Леандро наказан за толчок Морон Лорен
23'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
23'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
23'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
22'
22'
20'
Портильо Франсиско сделал результативную передачу.
20'
ГОООООЛ - Кабрера Леандро Хетафе забивает ударом головой
20'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
20'
Каналес Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Морон Лорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Судья сигнализирует, что Леон Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
18'
17'
16'
16'
16'
15'
Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Портильо Франсиско задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
12'
Арамбарри Мауро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
12'
Безумный фол. Арамбарри Мауро грубо играет против соперника. Пострадал Карвалью Вилльям
12'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
12'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Феддал Зу
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Леон Серхио из команды Бетис точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
9'
8'
8'
Леон Серхио из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
8'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
7'
Леон Серхио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Каналес Серхио из команды Бетис играет слишком грубо. Оливера Матиас оказался на газоне.
6'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
6'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
6'
5'
5'
5'
Мата Хайме наказан за толчок Манди Аисса
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
4'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
3'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
3'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает отличный кросс...
3'
3'
Бетис контролирует мяч.
2'
Фулкье Димитри наказан за толчок Карвалью Вилльям
2'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
1'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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