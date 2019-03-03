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  5. Примера
Стадион:
Бетис
0:1
Первый тайм: 40'
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
0:1
20' Гол
Кабрера Леандро
40'
Первый тайм
39'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
39'
Хорошую попытку сделал Портильо Франсиско. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Отличные скиллы показывает Портильо Франсиско, обводя своих соперников
38'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мата Хайме
37'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
37'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
36'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Удар от ворот произведет Бетис
35'
ШАНС! Портильо Франсиско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
Оливера Матиас делает длинную передачу вперед
32'
Хетафе контролирует мяч.
32'
Каналес Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Бетис начинает контратаку
32'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает пас партнеру.
31'
Хетафе начинает контратаку
31'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Видаль Молина пробует нанести удар издали, но Пау Лопес ловит мяч
29'
Оливера Матиас из команды Хетафе делает отличный кросс...
Травма, повреждение
29'
Видаль Молина возвращается на поле.
28'
Бетис контролирует мяч.
28'
Ло Чельсо Джовани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Видаль Молина получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Видаль Молина на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Матч остановлен
26'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Плохо сыграл Гуардадо Андрес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Оливера Матиас
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Удар от ворот произведет Хетафе
24'
Феддал Зу из команды Бетис делает неудачный навес.
Фол, нарушение
24'
Кабрера Леандро наказан за толчок Морон Лорен
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
23'
Феддал Зу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
23'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
22'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Портильо Франсиско сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГОООООЛ - Кабрера Леандро Хетафе забивает ударом головой
20'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
20'
Каналес Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
20'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Морон Лорен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Судья сигнализирует, что Леон Серхио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
18'
Хетафе контролирует мяч.
17'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Хетафе
15'
Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
15'
Бетис имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
15'
Портильо Франсиско задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
12'
Арамбарри Мауро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Арамбарри Мауро грубо играет против соперника. Пострадал Карвалью Вилльям
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
12'
Хетафе контролирует мяч.
10'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Феддал Зу
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Леон Серхио из команды Бетис точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
9'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Леон Серхио из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
8'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
7'
Леон Серхио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Бетис имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
7'
Каналес Серхио из команды Бетис играет слишком грубо. Оливера Матиас оказался на газоне.
Офсайд
6'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
6'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
6'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
6'
Хетафе контролирует мяч.
5'
Бетис имеет хороший шанс забить.
5'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Мата Хайме наказан за толчок Манди Аисса
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
3'
Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает отличный кросс...
3'
Бетис имеет хороший шанс забить.
3'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Фулкье Димитри наказан за толчок Карвалью Вилльям
2'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
1'
Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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