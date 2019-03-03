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Эйбар
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Сельта

До начала игры, которая состоится 03.03.2019, осталось считанные секунды.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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