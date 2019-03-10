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Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
1:1
Конец матча
Ливорно
0'
1:0
16' Гол
Беретта Джакомо
22' Желтая карточка
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
1:1
23' Пенальти
Диаманти Алессандро
40' Желтая карточка
Роззети Лоренцо
41' Желтая карточка
Сальцано Аньелло
55' Желтая карточка
Murilo Mendes
74' Желтая карточка
Думитру Николао
80' Желтая карточка
Казарини Федерико
89' Желтая карточка
Нинкович Никола
90' Желтая карточка
Лучи Андреа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лучи Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
78'
Ливорно делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Думитру Николао получил желтую карточку от судьи
73'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Нгобо Фред выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Чичиретти Амато выходит на его замену.
66'
Асколи делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Казарини Федерико выходит на его замену.
61'
Ливорно делает замену. Murilo уходит с поля, а Думитру Николао выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Murilo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Сальцано Аньелло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Роззети Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Диаманти Алессандро из команды Ливорно забивает с точки!
Желтая карточка
22'
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Беретта Джакомо бьет в цель!
15'
Ливорно делает замену. Давиде Агацци уходит с поля, а Сальцано Аньелло выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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