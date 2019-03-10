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Стадион:
Кремонезе
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
42' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
55' Желтая карточка
Соддимо Данило
76' Желтая карточка
Караччоло Антонио
83' Желтая карточка
Ренцетти Франческо
90' Желтая карточка
Gabriel Strefezza
90' Вторая желтая карточка
Gabriel Strefezza
1:0
90' Гол
Эммерс Сиан
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эммерс Сиан бьет в цель!
90'
Беневенто делает замену. Кризетиг Лоренцо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
90'
Gabriel Strefezza получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Gabriel Strefezza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Ренцетти Франческо получил желтую карточку от судьи
80'
Кремонезе делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Виола Николас уходит с поля, а Dejan Vokic выходит на его замену.
65'
Кремонезе делает замену. Соддимо Данило уходит с поля, а Эммерс Сиан выходит на его замену.
58'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Gabriel Strefezza выходит на его замену.
57'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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