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Стадион:
Салернитана
0:2
Конец матча
Кротоне
0'
0:1
11' Гол
Сими Нванкво
22' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
0:2
55' Гол
Сими Нванкво
59' Желтая карточка
Големич Владимир
85' Желтая карточка
Кордац Алекс
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Кордац Алекс получил желтую карточку от судьи
82'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
81'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
70'
Салернитана делает замену. Андре Андерсон уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
62'
Салернитана делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Francesco Orlando выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Кротоне делает замену. Налини Андреа уходит с поля, а Машаш Зинедин выходит на его замену.
Желтая карточка
22'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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