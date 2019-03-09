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  5. Серия B
Стадион:
Козенца
2:1
Второй тайм: 58'
Брешия
0'
1:0
18' Гол
Mirko Bruccini
21' Желтая карточка
Matteo Legittimo
2:0
27' Гол
Эмбало Карлос
29' Желтая карточка
Sandro Tonali
2:1
53' Гол
Шпалек Николас
55' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
58'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Шпалек Николас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Козенца делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Domenico Mungo выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Эмбало Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Matteo Legittimo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Мирко Бруччини бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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