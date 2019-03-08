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Стадион:
Перуджа
0:0
Первый тайм: 27'
Верона
0' 27'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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