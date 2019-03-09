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Стадион:
Читтаделла
3:1
Второй тайм: 62'
Пескара
0'
18' Желтая карточка
Чофани Маттео
1:0
20' Гол
Йори Мануэль
1:1
25' Гол
Сконьямильо Дженнаро
2:1
32' Гол
Мончини Габриэле
41' Желтая карточка
Дель Гроссо Кристиано
43' Желтая карточка
Адорни Давиде
3:1
45' Гол
Мончини Габриэле
48' Желтая карточка
Tommaso Cancellotti
62'
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Tommaso Cancellotti получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мончини Габриэле бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Сконьямильо Дженнаро бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Йори Мануэль бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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