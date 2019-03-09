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Стадион:
Лечче
1:0
Второй тайм: 62'
Фоджа
0'
24' Желтая карточка
Раньери Лука
31' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
39' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
1:0
60' Гол
Andrea La Mantia
62'
Второй тайм
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Раньери Лука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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