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Стадион:
Аполлон Смирнис
0:0
Конец матча
ОФИ
0'
14' Желтая карточка
Контоэс Яннис
28' Желтая карточка
Нейра Хуан
34' Желтая карточка
Михоевич Марко
40' Желтая карточка
Hilal El-Helwe
42' Желтая карточка
Томас Бединелли
60' Желтая карточка
Ваш Рикарду
61' Желтая карточка
Vajeba Sakor
80' Желтая карточка
Miguel Mellado
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
80'
Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
80'
ОФИ делает замену. Браун Кристофер уходит с поля, а Эммануил Папастерианос выходит на его замену.
78'
Аполлон Смирнис делает замену. Томас Назлидис уходит с поля, а Жоел Акошта выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Vajeba Sakor получил желтую карточку от судьи
60'
ОФИ делает замену. Ваш Рикарду уходит с поля, а Атанасиос Нтинас выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ваш Рикарду получил желтую карточку от судьи
56'
Аполлон Смирнис делает замену. Giannis Varkas уходит с поля, а Christos Agrodimos выходит на его замену.
46'
Аполлон Смирнис делает замену. Гаруфалиас Ираклис уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ОФИ делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Якумакис Георгиос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Томас Бединелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Hilal El-Helwe получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Михоевич Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Контоэс Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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