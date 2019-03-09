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Стадион:
Ксанти
0:0
Второй тайм: 65'
Астерас
0'
16' Желтая карточка
Triantafyllos Pasalidis
32' Желтая карточка
Sofiane Khadda
34' Желтая карточка
Джуричкович Петар
53' Желтая карточка
Franco Bellocq
63' Желтая карточка
Камара Мохамед II
65'
Второй тайм
Желтая карточка
63'
Камара Мохамед II получил желтую карточку от судьи
58'
Ксанти делает замену. Sofiane Khadda уходит с поля, а Ковачевич Александар выходит на его замену.
57'
Астерас делает замену. Аравидис Христос уходит с поля, а Ролье Диего выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Franco Bellocq получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ксанти делает замену. Сарпонг Джеффри уходит с поля, а Бриту Фуртаду выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Джуричкович Петар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Sofiane Khadda получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Triantafyllos Pasalidis получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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