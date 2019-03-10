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Стадион:
Лариса
2:0
Конец матча
Левадиакос
0'
43' Желтая карточка
Нанжис Ленни
53' Желтая карточка
Пантелиадис Танасис
55' Желтая карточка
Бралич Славко
62' Желтая карточка
Manolis Bertos
67' Желтая карточка
Сецерович Аднан
70' Желтая карточка
Рехвиашвили Георгий
1:0
70' Пенальти
Milos Deletic
77' Вторая желтая карточка
Пантелиадис Танасис
2:0
83' Гол
Шикавка Евгений
86' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
85'
Лариса делает замену. Milos Deletic уходит с поля, а Kenan Bargan выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Шикавка Евгений бьет в цель!
81'
Левадиакос делает замену. Марковски Марко уходит с поля, а Fotis Ioannidis выходит на его замену.
81'
Левадиакос делает замену. Карахалиос Зисис уходит с поля, а Ангуа Бро выходит на его замену.
77'
Пантелиадис Танасис получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Лариса делает замену. Леозиньо уходит с поля, а Якимовски Никола выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Milos Deletic из команды Лариса забивает с точки!
Желтая карточка
70'
Рехвиашвили Георгий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Сецерович Аднан получил желтую карточку от судьи
64'
Лариса делает замену. Marko Nunic уходит с поля, а Шикавка Евгений выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Манолис Бертос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Бралич Славко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Пантелиадис Танасис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Левадиакос делает замену. Коне Эммануэль уходит с поля, а Павлос Митропулос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Нанжис Ленни получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEL FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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