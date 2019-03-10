Стадион: Артемио Франки Зрители: 28727
1:1
Конец матча
0:1
23' ГолИммобиле Чиро
42' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
45' Желтая карточкаВерету Жордан
52' Желтая карточкаИммобиле Чиро
1:1
61' ГолМуриэль Луис
90' Желтая карточкаСимеоне Джованни
Новости после матча
Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 28727 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Верету Жордан
92'
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Симеоне Джованни получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
89'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
89'
88'
88'
Лукас Лейва из команды Лацио пасует в штрафную, но Террачано Пьетро выходит и ловит мяч.
88'
Ромуло Соуза из команды Лацио делает пас партнеру.
87'
87'
Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.
87'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
87'
86'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
84'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Раду Стефан получил травму и заменен. Баштуш Бартоломеу выходит на поле.
82'
82'
81'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
81'
Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Тактическая замена. Чеккерини Федерико уходит с поля и его заменяет Уго Витор
80'
Ромуло Соуза из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Миленкович Никола задерживает мяч рукой
78'
78'
77'
Какой промах! Симеоне Джованни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Муриэль Луис из команды Фиорентина находит одноклубника четким пасом пяткой.
76'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает пас партнеру.
75'
Отличные скиллы показывает Миральяс Кевин, обводя своих соперников
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Ромуло Соуза
74'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
73'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
72'
Матч возобновлен
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
72'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
72'
71'
71'
Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали
71'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает пас партнеру.
71'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
70'
Корреа Хоакин из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
70'
70'
Марусич Адам пробует нанести удар издали, но Террачано Пьетро держит все под контролем
69'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
68'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
68'
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
67'
67'
66'
66'
Габаррон Патрисио наказан за толчок Симеоне Джованни
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Симеоне Джованни наказан за толчок Габаррон Патрисио
64'
64'
ШАНС! Миральяс Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
63'
Фиорентина начинает контратаку
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
62'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Герсон Сантос
62'
61'
Миральяс Кевин сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Муриэль Луис изменил счет на табло!
61'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает отличный кросс...
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
59'
Миральяс Кевин не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
59'
Раду Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
57'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
57'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
56'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Песселья Херман
56'
56'
56'
55'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Отличные скиллы показывает Муриэль Луис, обводя своих соперников
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
54'
54'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
54'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
54'
54'
54'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
52'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
50'
49'
Удар от ворот произведет Фиорентина
49'
Раду Стефан из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
49'
Альберто Луис из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Милинкович-Савич Сергей мяч отрикошетил от ворот
48'
48'
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
47'
Габаррон Патрисио из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
46'
Тактическая замена. Фернандес Эдимилсон уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Лацио играла лучше в этом тайме.
46'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
46'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Корреа Хоакин
44'
44'
Террачано Пьетро не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Террачано Пьетро сделал отличный сейв
44'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
42'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Иммобиле Чиро заработал фол
41'
41'
Бенасси Марко из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
40'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
40'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Должен был быть гол! Корреа Хоакин имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
39'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
39'
38'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Альберто Луис и Корреа Хоакин из команды Лацио.
37'
37'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
36'
Матч возобновлен
36'
Кьеза Федерико получил травму и заменен. Симеоне Джованни выходит на поле.
35'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
33'
33'
Корреа Хоакин из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
33'
32'
31'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
31'
31'
30'
Должен был быть гол! Милинкович-Савич Сергей имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
30'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Верету Жордан пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
28'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
27'
Лулич Сенад ошибается в защите.
26'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
24'
23'
Корреа Хоакин сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Корреа Хоакин из команды Лацио.
23'
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
22'
21'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
20'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
19'
19'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
19'
18'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Лулич Сенад оказался на газоне.
18'
18'
18'
18'
17'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
17'
Миленкович Никола мяч отрикошетил от ворот
17'
16'
16'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Фиорентина начинает контратаку
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
14'
14'
13'
13'
Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
8'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина в офсайде
8'
7'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Чеккерини Федерико
7'
7'
6'
Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Отличные скиллы показывает Верету Жордан, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Раду Стефан наказан за толчок Верету Жордан
5'
4'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
4'
4'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Кьеза Федерико наказан за толчок Ачерби Франческо
1'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 2 Рекреативо Итог 3 Марбелья 1 Ibiza-Eivissa Итог 0 Хумилья 0 Атлетико Малагуэно ОТМ 0 Марбелья 0 Лорка Итог 1 УКАМ Мурсия 3 Мелилья Итог 2 Дон Бенито 2 Атлетико Санлукеньо Итог 2 Сан-Фернандо 1 Эль-Эхидо Итог 1 Линенсе 1 Бадахос Итог 1 Талавера 0 Мурсия Итог 0 Картахена 0 Севилья Атлетико
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Чарлстон Бэттери 1 Оттава Фьюри Итог 2 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Итог 2 Нэшвилл 0 Loudoun United Итог 1 Талса Ругнекс 1 Портленд Тимберс-2 Итог 3 Сан-Антонио 3 Финикс Райзинг Итог 1 New Mexico United 1 Фресно Итог 1 El Paso Locomotive 3 ОКС Энерджи Итог 1 Лос-Анджелес Гэлакси-2 4 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Итог 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Austin Bold Итог 1 Сакраменто Рипаблик 1 Реал Монархс ЮСЛ Итог 0 Birmingham Legion 2 Бетлехем Стил
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Комментарии к прогнозам (0)