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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 28727
Фиорентина
1:1
Конец матча
Лацио
0'
0:1
23' Гол
Иммобиле Чиро
42' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
45' Желтая карточка
Верету Жордан
52' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:1
61' Гол
Муриэль Луис
90' Желтая карточка
Симеоне Джованни
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 28727 болельщиков
93'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
92'
Лацио контролирует мяч.
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
91'
Симеоне Джованни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
89'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
89'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
88'
Лукас Лейва из команды Лацио пасует в штрафную, но Террачано Пьетро выходит и ловит мяч.
88'
Ромуло Соуза из команды Лацио делает пас партнеру.
87'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.
87'
Верету Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
87'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
86'
Лацио имеет хороший шанс забить.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
85'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
84'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Раду Стефан получил травму и заменен. Баштуш Бартоломеу выходит на поле.
82'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
Угловой
81'
Ромуло Соуза из команды Лацио подал угловой справа.
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Тактическая замена. Чеккерини Федерико уходит с поля и его заменяет Уго Витор
80'
Ромуло Соуза из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
79'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Миленкович Никола задерживает мяч рукой
78'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Лацио
77'
Какой промах! Симеоне Джованни имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
77'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
77'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Муриэль Луис из команды Фиорентина находит одноклубника четким пасом пяткой.
76'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает пас партнеру.
75'
Отличные скиллы показывает Миральяс Кевин, обводя своих соперников
75'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Ромуло Соуза
74'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
73'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина подал угловой справа.
73'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
73'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Матч возобновлен
72'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
72'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
72'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
71'
Удар от ворот произведет Лацио
71'
Герсон Сантос не смог попасть в створ ударом издали
71'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает пас партнеру.
71'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
70'
Корреа Хоакин из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Лацио имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
70'
Марусич Адам пробует нанести удар издали, но Террачано Пьетро держит все под контролем
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Песселья Херман из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
68'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
67'
Тактическая замена. Лулич Сенад уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
67'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Лацио
64'
ШАНС! Миральяс Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
64'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
63'
Фиорентина начинает контратаку
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Миральяс Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Муриэль Луис изменил счет на табло!
61'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина делает отличный кросс...
61'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
Удар от ворот произведет Лацио
59'
Миральяс Кевин не смог попасть в створ ударом издали
59'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
59'
Раду Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
59'
Миральяс Кевин из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
58'
Фиорентина контролирует мяч.
58'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
57'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
57'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Песселья Херман
56'
Лацио имеет хороший шанс забить.
56'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
55'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Отличные скиллы показывает Муриэль Луис, обводя своих соперников
55'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
54'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
54'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
54'
Лацио начинает контратаку
54'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Миленкович Никола из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
53'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Марусич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Иммобиле Чиро из команды Лацио играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
51'
Фиорентина контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Фиорентина
49'
Раду Стефан из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
49'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
49'
Альберто Луис из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
48'
Милинкович-Савич Сергей мяч отрикошетил от ворот
48'
Лацио имеет хороший шанс забить.
48'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
47'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
47'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
47'
Габаррон Патрисио из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
46'
Тактическая замена. Фернандес Эдимилсон уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Команда Лацио играла лучше в этом тайме.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
45'
Верету Жордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Корреа Хоакин
44'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Террачано Пьетро не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Террачано Пьетро сделал отличный сейв
44'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Фиорентина контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
42'
Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина толкнул локтем оппонента. Это Иммобиле Чиро заработал фол
41'
Удар от ворот произведет Лацио
41'
Бенасси Марко из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
Чеккерини Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
40'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
40'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
39'
Должен был быть гол! Корреа Хоакин имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
39'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
39'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Альберто Луис и Корреа Хоакин из команды Лацио.
37'
Лацио начинает контратаку
37'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Игрок из команды Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Кьеза Федерико получил травму и заменен. Симеоне Джованни выходит на поле.
Травма, повреждение
35'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Муриэль Луис
33'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Корреа Хоакин из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
33'
Лацио начинает контратаку
32'
Фиорентина контролирует мяч.
31'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
31'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
30'
Должен был быть гол! Милинкович-Савич Сергей имел отличный шанс, но Террачано Пьетро не дал голу состоятся!
30'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
30'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
30'
Лацио имеет хороший шанс забить.
30'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Удар от ворот произведет Лацио
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Верету Жордан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Лацио начинает контратаку
28'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
27'
Лулич Сенад ошибается в защите.
26'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
26'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Лацио контролирует мяч.
23'
Корреа Хоакин сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иммобиле Чиро и Корреа Хоакин из команды Лацио.
23'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Офсайд
22'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио в офсайде
22'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
20'
Лукас Лейва из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
19'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
19'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина играет слишком грубо. Лулич Сенад оказался на газоне.
18'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
18'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
18'
Лацио имеет хороший шанс забить.
18'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
17'
Миленкович Никола мяч отрикошетил от ворот
17'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
16'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Фиорентина начинает контратаку
16'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Муриэль Луис из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Лацио контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Лацио
13'
Муриэль Луис не смог попасть в створ ударом издали
12'
Террачано Пьетро взял и забрал мяч на выходе
12'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Фиорентина контролирует мяч.
11'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Герсон Сантос
Офсайд
8'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина в офсайде
8'
Фиорентина контролирует мяч.
7'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Лацио
6'
Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
6'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Отличные скиллы показывает Верету Жордан, обводя своих соперников
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
5'
Раду Стефан наказан за толчок Верету Жордан
Угловой
5'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
4'
Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Лацио имеет хороший шанс забить.
4'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
3'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Кьеза Федерико наказан за толчок Ачерби Франческо
1'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Фиорентина имеет хороший шанс забить.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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