Стадион: Луиджи Феррарис
0:1
50' ГолСапата Дуван
53' Желтая карточкаМурру Никола
1:1
68' ПенальтиКвальярелла Фабио
1:2
77' ГолГосенс Робин
90' Желтая карточкаРамирес Гастон
90' Желтая карточкаСапата Дуван
90' Желтая карточкаФройлер Ремо
Новости после матча
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
96'
Фройлер Ремо получает желтую карточку за нырок
96'
96'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Сапата Дуван получает желтую карточку за нырок
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
94'
Тактическая замена. Госенс Робин уходит с поля и его заменяет Паломино Хосе
93'
Рамирес Гастон наказан за толчок Сапата Дуван
93'
93'
Рамирес Гастон получил желтую карточку от судьи
92'
Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Дефрель Грегоре нанес удар, мяч был парирован, но Голлини Пьерлуиджи не удержал его в руках.
92'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Рамирес Гастон наказан за толчок Фройлер Ремо
89'
89'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
88'
Удивительный сейв сделал Голлини Пьерлуиджи из команды Аталанта! А был бы точно гол!
88'
Экдаль Олбин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Голлини Пьерлуиджи перевел мяч на угловой.
88'
87'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
86'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
86'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Иличич Йосип задерживает мяч рукой
85'
Экдаль Олбин задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
84'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Дефрель Грегоре
83'
83'
82'
82'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
81'
81'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
79'
77'
Г О О О О Л - Госенс Робин забивает!
77'
Хатебур Ханс из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
77'
Почти гол! Пашалич Марио пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
77'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный кросс...
77'
76'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
76'
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
74'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
72'
Линетти Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Линетти Кароль пострадал.
71'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
70'
70'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
70'
Шанс! Коллей Омар из команды Сампдория пробил головой, но мимо
69'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья свистит. Фройлер Ремо атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
69'
68'
Матч возобновлен
68'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Гомес Алехандро дергает за футболку соперника (это был Рамирес Гастон) и рефери назначает пенальти!
65'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
64'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
63'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
61'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
60'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
59'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Берешиньски Бартош выходит на поле.
58'
58'
58'
ШАНС! Габбьядини Маноло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
58'
Матч возобновлен
57'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
Сала Джакопо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Рамирес Гастон возвращается на поле.
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Мурру Никола грубо играет против соперника. Пострадал Де Рон Мартен
53'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
52'
52'
Сапата Дуван наказан за толчок Андерсен Йоаким
50'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
50'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
49'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
49'
48'
Госенс Робин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
48'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
48'
Иличич Йосип имел все шансы забить, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв!
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
47'
47'
Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Матч возобновлен
47'
Сапонара Риккардо получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Сапонара Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Сапонара Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
42'
Хорошую попытку сделал Прает Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Прает Деннис и Габбьядини Маноло из команды Сампдория.
42'
42'
42'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
42'
Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Голлини Пьерлуиджи не дал случится голу! Линетти Кароль должен был забивать, но Голлини Пьерлуиджи сделал отличный сейв
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
41'
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
40'
Шанс! Сапата Дуван из команды Аталанта пробил головой, но мимо
40'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Сапонара Риккардо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
38'
37'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
36'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сала Джакопо
36'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
35'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
34'
Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо
34'
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо
33'
33'
33'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Сала Джакопо из команды Сампдория толкнул локтем оппонента. Это Гомес Алехандро заработал фол
31'
Мурру Никола из команды Сампдория попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Голлини Пьерлуиджи все равно смог отбить мяч.
31'
Хорошую попытку сделал Сапата Дуван. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
31'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
30'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
30'
Сампдория начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
29'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
28'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Манчини Джанлука наказан за толчок Линетти Кароль
27'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
26'
26'
Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали
26'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Иличич Йосип, его свалил Коллей Омар.
23'
23'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
21'
20'
Назначен штрафной. Пострадал Экдаль Олбин, его свалил Джимсити Берат.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
18'
18'
Прает Деннис из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Сала Джакопо делает длинную передачу вперед
18'
Иличич Йосип из команды Аталанта в офсайде
17'
Сапонара Риккардо задерживает мяч рукой
17'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
17'
Фройлер Ремо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
14'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория в офсайде
14'
14'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
14'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
12'
11'
10'
10'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
10'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
9'
8'
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
7'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта пасует в штрафную, но Аудеро Эмиль выходит и ловит мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
4'
4'
4'
4'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Иличич Йосип из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
2'
1'
1'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иличич Йосип и Хатебур Ханс из команды Аталанта.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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