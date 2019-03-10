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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
1:2
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
50' Гол
Сапата Дуван
53' Желтая карточка
Мурру Никола
1:1
68' Пенальти
Квальярелла Фабио
1:2
77' Гол
Госенс Робин
90' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90' Желтая карточка
Сапата Дуван
90' Желтая карточка
Фройлер Ремо
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
96'
Фройлер Ремо получает желтую карточку за нырок
96'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Сапата Дуван получает желтую карточку за нырок
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
94'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
94'
Тактическая замена. Госенс Робин уходит с поля и его заменяет Паломино Хосе
Фол, нарушение
93'
Рамирес Гастон наказан за толчок Сапата Дуван
93'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
93'
Рамирес Гастон получил желтую карточку от судьи
92'
Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
92'
Аталанта начинает контратаку
92'
Дефрель Грегоре нанес удар, мяч был парирован, но Голлини Пьерлуиджи не удержал его в руках.
92'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Сампдория
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
89'
Рамирес Гастон наказан за толчок Фройлер Ремо
89'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
88'
Удивительный сейв сделал Голлини Пьерлуиджи из команды Аталанта! А был бы точно гол!
88'
Экдаль Олбин оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Голлини Пьерлуиджи перевел мяч на угловой.
88'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
87'
Тактическая замена. Иличич Йосип уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
86'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
86'
Иличич Йосип задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
85'
Экдаль Олбин задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
84'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Дефрель Грегоре
83'
Сампдория контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Аталанта
82'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Отличные скиллы показывает Сапата Дуван, обводя своих соперников
81'
Удар от ворот произведет Аталанта
81'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Аталанта контролирует мяч.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Госенс Робин забивает!
77'
Хатебур Ханс из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Почти гол! Пашалич Марио пробил головой по воротам, но Аудеро Эмиль спас!
77'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный кросс...
77'
Аталанта начинает контратаку
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
76'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
76'
Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
75'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
Травма, повреждение
72'
Линетти Кароль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Линетти Кароль пострадал.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
70'
Удар от ворот произведет Сампдория
70'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Удар от ворот произведет Аталанта
70'
Шанс! Коллей Омар из команды Сампдория пробил головой, но мимо
69'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья свистит. Фройлер Ремо атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
69'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Матч возобновлен
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Гомес Алехандро дергает за футболку соперника (это был Рамирес Гастон) и рефери назначает пенальти!
65'
Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
64'
Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
63'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Сампдория контролирует мяч.
62'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
61'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Сала Джакопо получил травму и заменен. Берешиньски Бартош выходит на поле.
58'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Аталанта
58'
ШАНС! Габбьядини Маноло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
57'
Сала Джакопо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Аталанта
56'
Сала Джакопо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Фройлер Ремо из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
55'
Рамирес Гастон возвращается на поле.
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
53'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Мурру Никола грубо играет против соперника. Пострадал Де Рон Мартен
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
52'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
52'
Сапата Дуван наказан за толчок Андерсен Йоаким
50'
Иличич Йосип сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
50'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
49'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория играет слишком грубо. Сапата Дуван оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Сампдория
48'
Госенс Робин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
48'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
48'
Иличич Йосип имел все шансы забить, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв!
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
47'
Аталанта начинает контратаку
47'
Хорошую попытку сделал Габбьядини Маноло. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Матч возобновлен
47'
Сапонара Риккардо получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Травма, повреждение
45'
Сапонара Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Сапонара Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
44'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
42'
Хорошую попытку сделал Прает Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Прает Деннис и Габбьядини Маноло из команды Сампдория.
42'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
42'
Мурру Никола из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Голлини Пьерлуиджи не дал случится голу! Линетти Кароль должен был забивать, но Голлини Пьерлуиджи сделал отличный сейв
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сала Джакопо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Удар от ворот произведет Сампдория
40'
Шанс! Сапата Дуван из команды Аталанта пробил головой, но мимо
40'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
40'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Сапонара Риккардо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
38'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
37'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Сапата Дуван из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Сала Джакопо
36'
Сала Джакопо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
35'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Удар от ворот произведет Сампдория
34'
Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
34'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Сампдория
33'
Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
33'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
33'
Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
32'
Сала Джакопо из команды Сампдория толкнул локтем оппонента. Это Гомес Алехандро заработал фол
31'
Мурру Никола из команды Сампдория попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Голлини Пьерлуиджи все равно смог отбить мяч.
31'
Хорошую попытку сделал Сапата Дуван. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
31'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
30'
Прает Деннис из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
30'
Сампдория начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
28'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Манчини Джанлука наказан за толчок Линетти Кароль
27'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Аталанта
26'
Экдаль Олбин не смог попасть в створ ударом издали
26'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Сампдория
25'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Иличич Йосип, его свалил Коллей Омар.
23'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Сапонара Риккардо из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Экдаль Олбин, его свалил Джимсити Берат.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
18'
Удар от ворот произведет Аталанта
18'
Прает Деннис из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Сала Джакопо делает длинную передачу вперед
Офсайд
18'
Иличич Йосип из команды Аталанта в офсайде
Фол, нарушение
17'
Сапонара Риккардо задерживает мяч рукой
17'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
17'
Фройлер Ремо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Прает Деннис из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
15'
Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Офсайд
14'
Габбьядини Маноло из команды Сампдория в офсайде
14'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
14'
Мазиелло Андреа из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
14'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
12'
Аталанта контролирует мяч.
11'
Сампдория контролирует мяч.
10'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
10'
Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
10'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Сампдория
Офсайд
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
Угловой
8'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
7'
Сала Джакопо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Госенс Робин из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Аталанта контролирует мяч.
6'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Иличич Йосип из команды Аталанта пасует в штрафную, но Аудеро Эмиль выходит и ловит мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
4'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
4'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
4'
Экдаль Олбин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Манчини Джанлука из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
4'
Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Иличич Йосип из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Аталанта имеет хороший шанс забить.
2'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Сампдория
1'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Иличич Йосип и Хатебур Ханс из команды Аталанта.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

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