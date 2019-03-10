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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 20557
Болонья
2:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
34' Пенальти
Пульгар Эрик
51' Желтая карточка
Брадарич Филип
52' Желтая карточка
Джемаили Блерим
52' Желтая карточка
Барелла Николо
57' Желтая карточка
Срна Дарио
70' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
2:0
77' Гол
Сориано Роберто
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 20557 болельщиков
93'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
91'
Чеппители Лука нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.
91'
Срна Дарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Кальяри контролирует мяч.
Фол, нарушение
88'
Десподов Кирилл задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
Фол, нарушение
88'
Сориано Роберто задерживает мяч рукой
87'
Удар от ворот произведет Кальяри
87'
Лянко Войнович из команды Болонья попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
87'
Отличные скиллы показывает Лянко Войнович, обводя своих соперников
86'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
85'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Данило Ларанжера пострадал.
83'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
83'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Бирса Вальтер
82'
Болонья контролирует мяч.
82'
Десподов Кирилл из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
82'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
Паласио Родриго имел все шансы забить, но Краньо Алессио сделал отличный сейв!
81'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сансоне Никола из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
78'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Сансоне Никола сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Сориано Роберто изменил счет на табло!
77'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
77'
Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
77'
Сансоне Никола из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
76'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
76'
Десподов Кирилл из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Удар от ворот произведет Кальяри
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Кальяри
74'
Сансоне Никола из команды Болонья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
73'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
71'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
71'
Удар от ворот произведет Кальяри
70'
Тактическая замена. Брадарич Филип уходит с поля и его заменяет Теро Сириль
Желтая карточка
70'
Пеллегрини Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
70'
Болонья контролирует мяч.
68'
Удар от ворот произведет Кальяри
68'
Орсолини Риккардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
68'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Педру Жоау III
67'
Хорошую попытку сделал Сансоне Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
66'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Краньо Алессио не дал случится голу! Орсолини Риккардо должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
65'
Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
65'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
64'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Сансоне Никола нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
64'
Сансоне Никола из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
64'
Чеппители Лука ошибается в защите.
Фол, нарушение
64'
Ионице Артур наказан за толчок Лянко Войнович
63'
Почти гол! Педру Жоау III пробил головой по воротам, но Скорупски Лукаш спас!
63'
Срна Дарио из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
63'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
62'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Срна Дарио из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
61'
Дейкс Митчелл из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
61'
Удар от ворот произведет Кальяри
60'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
60'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Сориано Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
О, нет. Из многообещающей позиции Орсолини Риккардо из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
59'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
58'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
57'
Срна Дарио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Срна Дарио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
57'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Кальяри
56'
Шанс! Лянко Войнович из команды Болонья пробил головой, но мимо
56'
Плохо сыграл Брадарич Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
56'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
55'
Краньо Алессио отбил мяч на угловой после удара Джемаили Блерим из штрафной площади.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Сансоне Никола из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Удар от ворот произведет Кальяри
54'
ШАНС! Джемаили Блерим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
54'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.
53'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
52'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Матч возобновлен
Желтая карточка
52'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
52'
Джемаили Блерим получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
51'
Брадарич Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Брадарич Филип из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Удар от ворот произведет Кальяри
Угловой
50'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
50'
Брадарич Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
49'
Паласио Родриго мяч отрикошетил от ворот
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
47'
Удар от ворот произведет Болонья
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Десподов Кирилл
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
47'
Пульгар Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
47'
Брадарич Филип из команды Кальяри играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
47'
Удар от ворот произведет Болонья
46'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает неудачный навес.
46'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Брадарич Филип наказан за толчок Джемаили Блерим
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Сансоне Никола из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
Фол, нарушение
44'
Сансоне Никола наказан за толчок Педру Жоау III
44'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
42'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
42'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
42'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
42'
Кальяри контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Болонья
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
40'
Сориано Роберто наказан за толчок Брадарич Филип
40'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
38'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
Фол, нарушение
37'
Барелла Николо задерживает мяч рукой
Офсайд
37'
Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
37'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
36'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Болонья забивает с точки!
Фол, нарушение
32'
ПЕНАЛЬТИ! - Брадарич Филип играет рукой в штрафной! Брадарич Филип вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
32'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
32'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
32'
Пульгар Эрик из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
31'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
30'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Барелла Николо нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.
29'
Барелла Николо нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
29'
Плохо сыграл Лянко Войнович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Болонья контролирует мяч.
27'
Кальяри контролирует мяч.
Офсайд
27'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
Офсайд
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
26'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
25'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Пульгар Эрик из команды Болонья подал угловой слева.
25'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
24'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Кальяри
23'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Болонья
22'
Сантандер Федерико получил травму и заменен. Орсолини Риккардо выходит на поле.
21'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Сансоне Никола наказан за толчок Срна Дарио
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
19'
Сантандер Федерико возвращается на поле.
18'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Матч остановлен
17'
Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
17'
Сансоне Никола нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Краньо Алессио ошибается в защите.
Фол, нарушение
16'
Брадарич Филип из команды Кальяри играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Кальяри
15'
ШАНС! Паласио Родриго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
Фол, нарушение
14'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Дейкс Митчелл
13'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Болонья
12'
Педру Жоау III из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
12'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пизакане Фабио ошибается в защите.
10'
Болонья контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Паласио Родриго пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио ловит мяч
8'
Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сантандер Федерико имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
6'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Болонья
5'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
5'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
5'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
4'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
2'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
1'
Удар от ворот произведет Болонья
1'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Кальяри начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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