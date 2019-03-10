Стадион: Ренато Далл'Ара Зрители: 20557
1:0
34' ПенальтиПульгар Эрик
51' Желтая карточкаБрадарич Филип
52' Желтая карточкаДжемаили Блерим
52' Желтая карточкаБарелла Николо
57' Желтая карточкаСрна Дарио
70' Желтая карточкаПеллегрини Лука
2:0
77' ГолСориано Роберто
Новости после матча
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
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93'
93'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Судья сигнализирует, что Орсолини Риккардо из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
91'
Чеппители Лука нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.
91'
Срна Дарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
88'
Десподов Кирилл задерживает мяч рукой
88'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
88'
Сориано Роберто задерживает мяч рукой
87'
87'
Лянко Войнович из команды Болонья попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
87'
Отличные скиллы показывает Лянко Войнович, обводя своих соперников
86'
85'
Тактическая замена. Паласио Родриго уходит с поля и его заменяет Фальчинелли Диего
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Данило Ларанжера пострадал.
83'
Тактическая замена. Сансоне Никола уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
83'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Бирса Вальтер
82'
82'
Десподов Кирилл из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
82'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
Паласио Родриго имел все шансы забить, но Краньо Алессио сделал отличный сейв!
81'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
79'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
78'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Сансоне Никола сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Сориано Роберто изменил счет на табло!
77'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
77'
Сансоне Никола из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
77'
Сансоне Никола из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
Десподов Кирилл из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
75'
74'
74'
Сансоне Никола из команды Болонья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
73'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
71'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
71'
70'
Тактическая замена. Брадарич Филип уходит с поля и его заменяет Теро Сириль
70'
Пеллегрини Лука получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
70'
68'
68'
Орсолини Риккардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
68'
67'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Педру Жоау III
67'
Хорошую попытку сделал Сансоне Никола. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
66'
65'
Краньо Алессио не дал случится голу! Орсолини Риккардо должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
65'
Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Пульгар Эрик из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
64'
Чеппители Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Сансоне Никола нанес удар, мяч был парирован, но Краньо Алессио не удержал его в руках.
64'
Сансоне Никола из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
64'
Чеппители Лука ошибается в защите.
64'
Ионице Артур наказан за толчок Лянко Войнович
63'
Почти гол! Педру Жоау III пробил головой по воротам, но Скорупски Лукаш спас!
63'
Срна Дарио из команды Кальяри забрасывает мяч в штрафную.
63'
Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Срна Дарио из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Дейкс Митчелл из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
61'
60'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Сориано Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
О, нет. Из многообещающей позиции Орсолини Риккардо из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
59'
58'
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Срна Дарио получил желтую карточку от судьи
57'
Срна Дарио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
57'
56'
56'
Шанс! Лянко Войнович из команды Болонья пробил головой, но мимо
56'
Плохо сыграл Брадарич Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой справа.
55'
Краньо Алессио отбил мяч на угловой после удара Джемаили Блерим из штрафной площади.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
54'
ШАНС! Джемаили Блерим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Отличные скиллы показывает Джемаили Блерим, обводя своих соперников
54'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает пас партнеру.
53'
53'
Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Матч возобновлен
52'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Джемаили Блерим получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
51'
Брадарич Филип получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Брадарич Филип из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
50'
50'
Брадарич Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Паласио Родриго мяч отрикошетил от ворот
49'
Пульгар Эрик из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
48'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Пеллегрини Лука
47'
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Падоин Симоне уходит с поля и его заменяет Десподов Кирилл
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
47'
Пульгар Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Брадарич Филип из команды Кальяри играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
47'
46'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает неудачный навес.
46'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Брадарич Филип наказан за толчок Джемаили Блерим
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
44'
Сансоне Никола наказан за толчок Педру Жоау III
44'
44'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
43'
Судья сигнализирует, что Чеппители Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
42'
42'
42'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
42'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Сориано Роберто наказан за толчок Брадарич Филип
40'
38'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
37'
Барелла Николо задерживает мяч рукой
37'
Судья сигнализирует, что Лянко Войнович из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Чеппители Лука
37'
36'
36'
Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Паласио Родриго
35'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал М'Байе Ибрахим
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Г О О О О Л - Пульгар Эрик из команды Болонья забивает с точки!
32'
ПЕНАЛЬТИ! - Брадарич Филип играет рукой в штрафной! Брадарич Филип вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
32'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Орсолини Риккардо из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
32'
Пульгар Эрик из команды Болонья отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
32'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Пеллегрини Лука из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
31'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Паласио Родриго из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Барелла Николо нанес удар головой, но Скорупски Лукаш спокойно отбил мяч.
29'
Барелла Николо нанес удар издали, а Скорупски Лукаш отбил его обратно в игру!
29'
Плохо сыграл Лянко Войнович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
27'
27'
Паласио Родриго из команды Болонья в офсайде
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
26'
26'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
24'
24'
23'
23'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
22'
Сантандер Федерико получил травму и заменен. Орсолини Риккардо выходит на поле.
21'
Паволетти Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
20'
Сансоне Никола наказан за толчок Срна Дарио
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
19'
Сантандер Федерико возвращается на поле.
18'
18'
Матч возобновлен
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Матч остановлен
17'
Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сансоне Никола из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Краньо Алессио ошибается в защите.
16'
Брадарич Филип из команды Кальяри играет слишком грубо. Пульгар Эрик оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
ШАНС! Паласио Родриго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Падоин Симоне из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
14'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Дейкс Митчелл
13'
13'
12'
12'
Педру Жоау III из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
12'
11'
11'
11'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Пизакане Фабио ошибается в защите.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
9'
9'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
9'
8'
Паласио Родриго пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио ловит мяч
8'
Сансоне Никола из команды Болонья делает пас партнеру.
8'
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
7'
6'
Сантандер Федерико имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
6'
6'
5'
5'
5'
М'Байе Ибрахим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
4'
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
4'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
3'
Матч возобновлен
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Джемаили Блерим пострадал.
2'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Ионице Артур
1'
1'
Пеллегрини Лука из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Кальяри начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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