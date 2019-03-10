Стадион: Бенито Стирпе
22' Желтая карточкаКапуано Марко
30' Желтая карточкаРинкон Томас
37' Желтая карточкаМейте Суалихо
1:0
42' ГолПаганини Лука
1:1
56' ГолБелотти Андреа
71' Желтая карточкаЧано Камилло
1:2
78' ГолБелотти Андреа
82' Желтая карточкаДзадза Симоне
85' Желтая карточкаЭйна Ола
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
94'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
ШАНС! Белотти Андреа вышел один-на-один с голкипером...
94'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
94'
Торино начинает контратаку
93'
93'
Беренгер Алекс из команды Торино играет слишком грубо. Чибсах Юссиф оказался на газоне.
93'
Торино контролирует мяч.
92'
92'
Тротта Марселло нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
89'
89'
88'
88'
Хорошую попытку сделал Чано Камилло. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
87'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
86'
Паганини Лука из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Эйна Ола оказался на газоне.
86'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Тактическая замена. Дзадза Симоне уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
85'
Эйна Ола получил желтую карточку от судьи
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Судья сигнализирует, что Моретти Эмилиано из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
85'
Иццо Армандо отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
84'
Судья сигнализирует, что Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Дзадза Симоне
83'
Тактическая замена. Капуано Марко уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
83'
82'
Дзадза Симоне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
82'
Дзадза Симоне из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Саламон Бартош заработал фол
81'
Пинамонти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок из команды Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
80'
Шанс! Пинамонти Андреа из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
80'
79'
79'
Отличный гол забил Белотти Андреа
78'
Эйна Ола сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Белотти Андреа забил потрясным ударом ножницами!
78'
77'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
77'
76'
Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Эйна Ола нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
73'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
72'
Моретти Эмилиано из команды Торино отправил кросс в штрафную...
71'
Чано Камилло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Чано Камилло из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Моретти Эмилиано пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
71'
71'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
70'
69'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Эйна Ола
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
69'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Базелли Даниэле из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
67'
Чибсах Юссиф возвращается на поле.
66'
66'
Матч возобновлен
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Чибсах Юссиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Чибсах Юссиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
63'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
62'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
61'
Сиригу Сальваторе ошибается в защите.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
60'
60'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Пинамонти Андреа
59'
58'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Дзадза Симоне из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
56'
ГОООООЛ - Белотти Андреа Торино забивает ударом головой
56'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Чано Камилло наказан за толчок Ринкон Томас
55'
Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
54'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Ринкон Томас из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Дзадза Симоне из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
52'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
51'
51'
Как он промахнулся? Ринкон Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Спортьелло Марко не дал случится голу! Дзадза Симоне должен был забивать, но Спортьелло Марко сделал отличный сейв
50'
Отличные скиллы показывает Дзадза Симоне, обводя своих соперников
50'
Белотти Андреа из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Торино контролирует мяч.
49'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
48'
48'
Иццо Армандо задерживает мяч рукой
48'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
47'
47'
47'
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
46'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фрозиноне играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Ринкон Томас из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
45'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
45'
Паганини Лука из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
44'
Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок Спортьелло Марко
44'
Иццо Армандо делает длинную передачу вперед
42'
Чано Камилло сделал результативную передачу.
42'
ГОООООЛ - Паганини Лука Фрозиноне забивает ударом головой
42'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
42'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
О, нет. Из многообещающей позиции Капуано Марко из команды Фрозиноне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
41'
41'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
40'
Гори Мирко из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
39'
39'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
38'
Пинамонти Андреа наказан за толчок Иццо Армандо
37'
Мейте Суалихо получил желтую карточку от судьи
37'
Мейте Суалихо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Капуано Марко заработал фол
37'
36'
Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
36'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
35'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
33'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
32'
Чано Камилло мяч отрикошетил от ворот
30'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
30'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
30'
Мейте Суалихо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Чано Камилло задерживает мяч рукой
29'
29'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
28'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
27'
Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
26'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
25'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
24'
Паганини Лука нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
24'
24'
Гори Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
24'
Фрозиноне начинает контратаку
22'
Капуано Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Капуано Марко из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
22'
22'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гори Мирко
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
20'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Ансальди Кристиан нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
19'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
19'
19'
19'
18'
17'
17'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне в офсайде
16'
Белотти Андреа наказан за толчок Гольданига Эдоардо
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне.
15'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Кулу Николя, его свалил Гори Мирко.
13'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
12'
12'
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Гори Мирко из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
9'
8'
Чано Камилло из команды Фрозиноне в офсайде
7'
Гори Мирко нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
7'
Базелли Даниэле ошибается в защите.
7'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
7'
Фрозиноне начинает контратаку
7'
7'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Хорошую попытку сделал Белотти Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
4'
4'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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