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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фрозиноне
1:2
Конец матча
Торино
0'
22' Желтая карточка
Капуано Марко
30' Желтая карточка
Ринкон Томас
37' Желтая карточка
Мейте Суалихо
1:0
42' Гол
Паганини Лука
1:1
56' Гол
Белотти Андреа
71' Желтая карточка
Чано Камилло
1:2
78' Гол
Белотти Андреа
82' Желтая карточка
Дзадза Симоне
85' Желтая карточка
Эйна Ола
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
95'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
94'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
ШАНС! Белотти Андреа вышел один-на-один с голкипером...
94'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
94'
Торино начинает контратаку
93'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
Фол, нарушение
93'
Беренгер Алекс из команды Торино играет слишком грубо. Чибсах Юссиф оказался на газоне.
93'
Торино контролирует мяч.
92'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Тротта Марселло нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
92'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
91'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Торино
90'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
90'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
89'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
89'
Гори Мирко из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
89'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Хорошую попытку сделал Чано Камилло. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
87'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
Фол, нарушение
86'
Паганини Лука из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Эйна Ола оказался на газоне.
86'
Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Дзадза Симоне уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
Желтая карточка
85'
Эйна Ола получил желтую карточку от судьи
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Моретти Эмилиано из команды Торино поставил подножку. Пострадал Паганини Лука
85'
Иццо Армандо отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Дзадза Симоне
83'
Тактическая замена. Капуано Марко уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
83'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
82'
Дзадза Симоне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
82'
Дзадза Симоне из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Саламон Бартош заработал фол
81'
Пинамонти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок из команды Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
81'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Удар от ворот произведет Торино
80'
Шанс! Пинамонти Андреа из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
80'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
79'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Отличный гол забил Белотти Андреа
78'
Эйна Ола сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Белотти Андреа забил потрясным ударом ножницами!
78'
Эйна Ола из команды Торино делает пас партнеру.
78'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
77'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
77'
Гори Мирко из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
76'
Хорошую попытку сделал Дзадза Симоне. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
75'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Эйна Ола нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
Фол, нарушение
73'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
72'
Моретти Эмилиано из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
71'
Чано Камилло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
71'
Чано Камилло из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Моретти Эмилиано пострадал.
71'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
71'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
71'
Шанс! Эйна Ола из команды Торино пробил головой, но мимо
71'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
70'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
69'
Гольданига Эдоардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Эйна Ола
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Удар от ворот произведет Торино
69'
Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
69'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
68'
Базелли Даниэле из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
67'
Чибсах Юссиф возвращается на поле.
66'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Чибсах Юссиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Чибсах Юссиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
63'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
63'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
62'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
62'
Молинаро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Удар от ворот произведет Торино
61'
Сиригу Сальваторе ошибается в защите.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
60'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
60'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Пинамонти Андреа
59'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Дзадза Симоне из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГОООООЛ - Белотти Андреа Торино забивает ударом головой
56'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Чано Камилло наказан за толчок Ринкон Томас
Угловой
55'
Ансальди Кристиан из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
54'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Фальке Яго
54'
Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Ринкон Томас из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Дзадза Симоне из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
51'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
51'
Как он промахнулся? Ринкон Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Спортьелло Марко не дал случится голу! Дзадза Симоне должен был забивать, но Спортьелло Марко сделал отличный сейв
50'
Отличные скиллы показывает Дзадза Симоне, обводя своих соперников
50'
Белотти Андреа из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Торино контролирует мяч.
49'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Иццо Армандо задерживает мяч рукой
48'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
47'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
47'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
47'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
46'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фрозиноне играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Ринкон Томас из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
46'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
45'
Ансальди Кристиан мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
45'
Паганини Лука из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Ринкон Томас пострадал.
44'
Иццо Армандо делает длинную передачу вперед
42'
Чано Камилло сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГОООООЛ - Паганини Лука Фрозиноне забивает ударом головой
Угловой
42'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
42'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
О, нет. Из многообещающей позиции Капуано Марко из команды Фрозиноне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
41'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
40'
Гори Мирко из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
40'
Мейте Суалихо из команды Торино играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
39'
Удар от ворот произведет Торино
39'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Пинамонти Андреа наказан за толчок Иццо Армандо
Желтая карточка
37'
Мейте Суалихо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Мейте Суалихо из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Капуано Марко заработал фол
37'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ансальди Кристиан из команды Торино поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
35'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
32'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
32'
Чано Камилло мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
30'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
30'
Мейте Суалихо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Чано Камилло задерживает мяч рукой
29'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
28'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Торино
27'
Чано Камилло решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
26'
Иццо Армандо из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
25'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
24'
Паганини Лука нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
24'
Гори Мирко из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
24'
Гори Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
24'
Фрозиноне начинает контратаку
Желтая карточка
22'
Капуано Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Капуано Марко из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
22'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Дзадза Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гори Мирко
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
20'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Ансальди Кристиан нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
19'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
19'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
17'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
16'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне в офсайде
15'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне.
15'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Назначен штрафной. Пострадал Н'Кулу Николя, его свалил Гори Мирко.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гольданига Эдоардо
12'
Удар от ворот произведет Торино
12'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Матч возобновлен
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
9'
Гори Мирко из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Базелли Даниэле пострадал.
9'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
8'
Чано Камилло из команды Фрозиноне в офсайде
7'
Гори Мирко нанес удар, мяч был парирован, но Сиригу Сальваторе не удержал его в руках.
7'
Базелли Даниэле ошибается в защите.
7'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
7'
Фрозиноне начинает контратаку
7'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
7'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Хорошую попытку сделал Белотти Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Майелло Раффаэле
4'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

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