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Стадион:
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'
Наполи
0' 16'
Первый тайм
16'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
16'
Оспина Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бога Джереми из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Пеголо Джанлука взял и забрал мяч на выходе
15'
Уна Адам из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
15'
Наполи начинает контратаку
15'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Лирола Поль из команды Сассуоло забрасывает мяч в штрафную.
15'
Джуричич Филип из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Диавара Амаду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Наполи вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
12'
Уна Адам из команды Наполи делает неудачный навес.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гулам Фаузи
10'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Merih Demiral из команды Сассуоло.
10'
Опасность предотвращена - Merih Demiral из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
10'
Мертенс Дрис из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
9'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Отличный пас сделал Инсинье Лоренцо из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
6'
Уна Адам наказан за толчок Бога Джереми
6'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
4'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
3'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Сассуоло контролирует мяч.
3'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
3'
Merih Demiral ошибается в защите.
3'
Отличные скиллы показывает Верди Симоне, обводя своих соперников
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сассуоло начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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