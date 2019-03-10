Стадион: Балаидос Зрители: 18005
64' Желтая карточкаЙокушлу Окай
76' Желтая карточкаМакси Гомес
0:1
80' ГолХесе Родригес
90' Желтая карточкаМальо Уго
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
95'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
95'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
94'
94'
93'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
92'
Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Эмерсон Жуниор
91'
Жунка Давид наказан за толчок Каналес Серхио
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
89'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Гарсия Хави
89'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Матиас Йенсен
88'
Тельо Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Хесе Родригес из команды Бетис делает пас партнеру.
87'
86'
85'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Emmanuel Apeh
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
85'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
84'
83'
Матч возобновлен
81'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
80'
Г О О О О Л - Хесе Родригес первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
80'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
80'
Тельо Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
80'
Макси Гомес задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
79'
Каналес Серхио задерживает мяч рукой
77'
76'
Рефери не любит споров - именно за это Макси Гомес сейчас получил желтую
76'
Безумный фол. Костас Давид грубо играет против соперника. Пострадал Ло Чельсо Джовани
76'
76'
Браис Мендес из команды Сельта делает неудачный навес.
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Жунка Давид пострадал.
75'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
74'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
73'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
73'
Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Бетис начинает контратаку
71'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
71'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
71'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
70'
Тельо Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Буфаль Софьян из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
70'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
69'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
69'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Макси Гомес пострадал.
68'
67'
Бартра Марк из команды Бетис в офсайде
67'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
66'
О, нет. Из многообещающей позиции Хесе Родригес из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
66'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
64'
Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Каналес Серхио
64'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
64'
Бартра Марк наказан за толчок Макси Гомес
63'
Каналес Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хесе Родригес из команды Бетис находит одноклубника четким пасом пяткой.
63'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
61'
61'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
59'
59'
Хоакин Санчес из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гуардадо Андрес мяча так и не получил
59'
58'
58'
57'
56'
Как он промахнулся? Тельо Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тельо Кристиан и Гуардадо Андрес из команды Бетис.
56'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Бетис начинает контратаку
56'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сидней
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
54'
ШАНС! Будебуз Ряд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
54'
Сельта начинает контратаку
54'
54'
ШАНС! Араухо Нестор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
53'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
53'
Герреро Франсис получил травму и заменен. Тельо Кристиан выходит на поле.
53'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
51'
Матч возобновлен
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Герреро Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Герреро Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
50'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18005 болельщиков
49'
Мальо Уго из команды Сельта играет слишком грубо. Ло Чельсо Джовани оказался на газоне.
48'
47'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Сельта имеет хороший шанс забить.
46'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
45'
45'
ШАНС! Йокушлу Окай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
43'
42'
42'
41'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
41'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
39'
Матч возобновлен
39'
Лоботка Станислав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Гуардадо Андрес из команды Бетис играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
38'
Гуардадо Андрес из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
38'
38'
Шанс! Гуардадо Андрес из команды Бетис пробил головой, но мимо
38'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
36'
36'
Хесе Родригес из команды Бетис делает неудачный навес.
36'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
36'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
35'
Хоакин Санчес пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
34'
Йокушлу Окай наказан за толчок Гуардадо Андрес
33'
Каналес Серхио из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ло Чельсо Джовани мяча так и не получил
33'
33'
ШАНС! Браис Мендес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Браис Мендес из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
31'
Ло Чельсо Джовани наказан за толчок Йокушлу Окай
30'
30'
Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали
30'
Хоакин Санчес из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
29'
Манди Аисса из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Макси Гомес из команды Сельта пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
28'
Макси Гомес нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
28'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
27'
Судья сигнализирует, что Хесе Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
27'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
26'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Араухо Нестор из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Каналес Серхио пострадал.
25'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
24'
24'
22'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
22'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
20'
Каналес Серхио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
20'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
19'
18'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
18'
17'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
17'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Макси Гомес из команды Сельта играет слишком грубо. Карвалью Вилльям оказался на газоне.
15'
15'
Отличный пас сделал Ло Чельсо Джовани из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
14'
Хесе Родригес пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
13'
12'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Сидней наказан за толчок Макси Гомес
11'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис пасует в штрафную, но Рубен Бланко выходит и ловит мяч.
11'
Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
10'
Хоакин Санчес из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ло Чельсо Джовани мяча так и не получил
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
8'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
8'
Макси Гомес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
8'
Сельта начинает контратаку
8'
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
3'
3'
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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