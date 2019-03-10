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  5. Примера
Стадион: Зрители: 18005
Сельта
0:1
Конец матча
Бетис
0'
64' Желтая карточка
Йокушлу Окай
76' Желтая карточка
Макси Гомес
0:1
80' Гол
Хесе Родригес
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Желтая карточка
95'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
94'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Сельта
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эмерсон Жуниор
92'
Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Каналес Серхио пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Хоакин Санчес уходит с поля и его заменяет Эмерсон Жуниор
Фол, нарушение
91'
Жунка Давид наказан за толчок Каналес Серхио
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
89'
Удар от ворот произведет Сельта
89'
Тактическая замена. Ло Чельсо Джовани уходит с поля и его заменяет Гарсия Хави
89'
Тактическая замена. Йокушлу Окай уходит с поля и его заменяет Матиас Йенсен
88'
Тельо Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
Хесе Родригес из команды Бетис делает пас партнеру.
87'
Бетис контролирует мяч.
86'
Сельта контролирует мяч.
85'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Emmanuel Apeh
85'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
Офсайд
84'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
83'
Матч возобновлен
81'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Хесе Родригес первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
Офсайд
80'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
80'
Тельо Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Бланко не удержал его в руках.
Фол, нарушение
80'
Макси Гомес задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
79'
Каналес Серхио задерживает мяч рукой
77'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
76'
Рефери не любит споров - именно за это Макси Гомес сейчас получил желтую
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Костас Давид грубо играет против соперника. Пострадал Ло Чельсо Джовани
76'
Удар от ворот произведет Бетис
76'
Браис Мендес из команды Сельта делает неудачный навес.
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
75'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Жунка Давид пострадал.
75'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
74'
Гуардадо Андрес мяч отрикошетил от ворот
73'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой справа.
73'
Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Бетис начинает контратаку
Офсайд
71'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
71'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
71'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
70'
Тельо Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Буфаль Софьян из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
70'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
70'
Хоакин Санчес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
69'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Макси Гомес пострадал.
68'
Бетис контролирует мяч.
Офсайд
67'
Бартра Марк из команды Бетис в офсайде
67'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
66'
О, нет. Из многообещающей позиции Хесе Родригес из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
66'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
66'
Бетис имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Желтая карточка
64'
Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Каналес Серхио
64'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
Фол, нарушение
64'
Бартра Марк наказан за толчок Макси Гомес
63'
Каналес Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хесе Родригес из команды Бетис находит одноклубника четким пасом пяткой.
63'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Бетис имеет хороший шанс забить.
61'
Удар от ворот произведет Сельта
61'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
60'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
59'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Хоакин Санчес из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гуардадо Андрес мяча так и не получил
59'
Бетис контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Сельта
58'
Бетис контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Сельта
56'
Как он промахнулся? Тельо Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тельо Кристиан и Гуардадо Андрес из команды Бетис.
56'
Тельо Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Бетис начинает контратаку
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Сидней
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
ШАНС! Будебуз Ряд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
54'
Сельта начинает контратаку
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
ШАНС! Араухо Нестор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
53'
Герреро Франсис получил травму и заменен. Тельо Кристиан выходит на поле.
53'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мальо Уго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
52'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Сельта контролирует мяч.
51'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Герреро Франсис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Герреро Франсис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18005 болельщиков
Фол, нарушение
49'
Мальо Уго из команды Сельта играет слишком грубо. Ло Чельсо Джовани оказался на газоне.
48'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Сельта имеет хороший шанс забить.
46'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
45'
Удар от ворот произведет Бетис
45'
ШАНС! Йокушлу Окай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
44'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
43'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
41'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
40'
Мальо Уго наказан за толчок Сидней
40'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Лоботка Станислав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Гуардадо Андрес из команды Бетис играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
Фол, нарушение
38'
Гуардадо Андрес из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
38'
Удар от ворот произведет Сельта
38'
Шанс! Гуардадо Андрес из команды Бетис пробил головой, но мимо
38'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Бетис
37'
Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет Сельта
36'
Хесе Родригес из команды Бетис делает неудачный навес.
36'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
36'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
35'
Хоакин Санчес пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
34'
Йокушлу Окай наказан за толчок Гуардадо Андрес
33'
Каналес Серхио из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ло Чельсо Джовани мяча так и не получил
33'
Удар от ворот произведет Бетис
33'
ШАНС! Браис Мендес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
33'
Браис Мендес из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
Фол, нарушение
31'
Ло Чельсо Джовани наказан за толчок Йокушлу Окай
30'
Удар от ворот произведет Сельта
30'
Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали
30'
Хоакин Санчес из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
29'
Манди Аисса из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Макси Гомес из команды Сельта пасует в штрафную, но Пау Лопес выходит и ловит мяч.
28'
Макси Гомес нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
28'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хесе Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
Угловой
27'
Хоакин Санчес из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
26'
Жунка Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бетис имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
25'
Араухо Нестор из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Каналес Серхио пострадал.
25'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
24'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Ло Чельсо Джовани пострадал.
22'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Сидней из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
20'
Каналес Серхио из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
19'
Бетис контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гуардадо Андрес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
18'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
17'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Макси Гомес из команды Сельта играет слишком грубо. Карвалью Вилльям оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Сельта
15'
Отличный пас сделал Ло Чельсо Джовани из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
14'
Хесе Родригес пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем
Офсайд
13'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
12'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Сидней наказан за толчок Макси Гомес
11'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис пасует в штрафную, но Рубен Бланко выходит и ловит мяч.
11'
Опасность! Хоакин Санчес из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Хоакин Санчес из команды Бетис сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ло Чельсо Джовани мяча так и не получил
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Офсайд
8'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
8'
Макси Гомес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
8'
Сельта начинает контратаку
8'
Бетис имеет хороший шанс забить.
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
6'
Бетис контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
4'
Сельта контролирует мяч.
Офсайд
3'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
3'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хоакин Санчес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Офсайд
1'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бетис начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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