Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10882
5' Желтая карточкаГалан Хави
21' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
0:1
35' ГолГальего Энрике
1:1
50' ГолМата Хайме
70' Желтая карточкаФеррейро Давид
2:1
77' ПенальтиМата Хайме
83' Желтая карточкаМусто Дамиан
Новости после матча
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
97'
96'
Кучо Эрнандес из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
96'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
96'
96'
Гальяр Алехандро из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
96'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Эррера Янгель мяч отрикошетил от ворот
95'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
95'
Уэска имеет хороший шанс забить.
95'
95'
ПЕРЕКЛАДИНА! Видаль Молина упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
95'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
94'
Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Отличные скиллы показывает Мата Хайме, обводя своих соперников
93'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Эррера Янгель наказан за толчок Мата Хайме
92'
Дьене Даконам наказан за толчок Этчейта Хавьер
92'
92'
Дамиан Суарес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
90'
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
89'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эррера Янгель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Кабрера Леандро наказан за толчок Гальего Энрике
88'
88'
Шанс! Кабрера Леандро из команды Хетафе пробил головой, но мимо
88'
87'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Hugo Duro и попал в каркас ворот!
86'
86'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
86'
Кучо Эрнандес наказан за толчок Дамиан Суарес
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Матч возобновлен
83'
Чичисола Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
83'
Мусто Дамиан из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Чичисола Леандро заработал фол
83'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
82'
Мата Хайме наказан за толчок Дигес Адриан
82'
Галан Хави из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
80'
Хорошую попытку сделал Оливера Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Оливера Матиас из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
80'
Хетафе начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
79'
79'
78'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
77'
Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!
77'
Матч возобновлен
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
ПЕНАЛЬТИ - Галан Хави из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дьене Даконам.
75'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Галан Хави из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Дамиан Суарес пострадал.
72'
Кабрера Леандро из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Оливера Матиас
71'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Феррейро Давид получил желтую карточку от судьи
70'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
70'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает неудачный навес.
70'
70'
69'
Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Гомес Мойсес II наказан за толчок Арамбарри Мауро
68'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
68'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
67'
67'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
66'
65'
Назначен штрафной. Пострадал Феррейро Давид, его свалил Антунеш Виторину.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Максимович Неманья пробует нанести удар издали, но Сантамария Роберто держит все под контролем
65'
Отличные скиллы показывает Максимович Неманья, обводя своих соперников
64'
64'
63'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
63'
63'
62'
62'
62'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
61'
61'
60'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Кабрера Леандро из команды Хетафе в офсайде
60'
Антунеш Виторину нанес удар издали, а Сантамария Роберто отбил его обратно в игру!
59'
59'
59'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
58'
58'
Авила Эсекьель из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
Хуанпи Аньор из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 10882 болельщиков
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе в офсайде
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
54'
Мата Хайме из команды Хетафе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
53'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
53'
53'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
53'
53'
52'
Матч возобновлен
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Отличный гол забил Мата Хайме
50'
Видаль Молина сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
50'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
50'
Феррейро Давид ошибается в защите.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
49'
49'
49'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
49'
Судья сигнализирует, что Дигес Адриан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
48'
48'
48'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Дьене Даконам из команды Хетафе играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
46'
Кабрера Леандро из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эррера Янгель пострадал.
46'
46'
Эррера Янгель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Хуанпи Аньор задерживает мяч рукой
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
44'
44'
Авила Эсекьель из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
42'
Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Авила Эсекьель наказан за толчок Дьене Даконам
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Феррейро Давид из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Антунеш Виторину заработал фол
38'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Этчейта Хавьер пострадал.
38'
Хуанпи Аньор из команды Уэска в офсайде
37'
37'
Фулкье Димитри из команды Хетафе играет слишком грубо. Дигес Адриан оказался на газоне.
36'
Команда Уэска забила мяч, хотя лучше играли соперники
35'
Авила Эсекьель сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Гальего Энрике классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
35'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный кросс...
35'
Феррейро Давид из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
34'
33'
Мата Хайме наказан за толчок Дигес Адриан
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Авила Эсекьель наказан за толчок Фулкье Димитри
32'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
31'
31'
31'
31'
31'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
31'
Феррейро Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
29'
28'
28'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
27'
Почти гол! Кабрера Леандро пробил головой по воротам, но Сантамария Роберто спас!
27'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
27'
Хетафе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
26'
26'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
26'
26'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья свистит. Феррейро Давид атаковал сзади соперника. Это Мата Хайме заработал своей команде штрафной
25'
25'
Плохо сыграл Сантамария Роберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
24'
24'
23'
23'
Дьене Даконам наказан за толчок Гальего Энрике
22'
21'
Этчейта Хавьер получил желтую карточку от судьи
21'
Этчейта Хавьер из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Мата Хайме заработал фол
21'
21'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Отличные скиллы показывает Мата Хайме, обводя своих соперников
20'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
Максимович Неманья нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Дамиан Суарес из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
18'
17'
17'
16'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
16'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
14'
14'
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
14'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
12'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
11'
11'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
10'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Кабрера Леандро наказан за толчок Гальего Энрике
8'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
8'
7'
7'
6'
6'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Галан Хави получил желтую карточку от судьи
5'
Безумный фол. Галан Хави грубо играет против соперника. Пострадал Дамиан Суарес
5'
5'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Сантамария Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дигес Адриан ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
4'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
4'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хетафе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Итог 3 Нью-Йорк Ред Буллз-2 1 Своп Парк Рейнджерс Итог 2 Сент-Луис 1 Инди Илевен 63' 3 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити 20' 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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