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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10882
Хетафе
2:1
Конец матча
Уэска
0'
5' Желтая карточка
Галан Хави
21' Желтая карточка
Этчейта Хавьер
0:1
35' Гол
Гальего Энрике
1:1
50' Гол
Мата Хайме
70' Желтая карточка
Феррейро Давид
2:1
77' Пенальти
Мата Хайме
83' Желтая карточка
Мусто Дамиан
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
97'
Удар от ворот произведет Хетафе
96'
Кучо Эрнандес из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
96'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
96'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
96'
Гальяр Алехандро из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
96'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Эррера Янгель мяч отрикошетил от ворот
95'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Галан Хави из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
95'
Уэска имеет хороший шанс забить.
95'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
ПЕРЕКЛАДИНА! Видаль Молина упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
95'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
95'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
94'
Мата Хайме из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Отличные скиллы показывает Мата Хайме, обводя своих соперников
93'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Эррера Янгель наказан за толчок Мата Хайме
Фол, нарушение
92'
Дьене Даконам наказан за толчок Этчейта Хавьер
92'
Удар от ворот произведет Уэска
92'
Дамиан Суарес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
92'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
90'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Матч возобновлен
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
89'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эррера Янгель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Кабрера Леандро наказан за толчок Гальего Энрике
88'
Удар от ворот произведет Уэска
88'
Шанс! Кабрера Леандро из команды Хетафе пробил головой, но мимо
Угловой
88'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
87'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Hugo Duro и попал в каркас ворот!
86'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
Фол, нарушение
86'
Кучо Эрнандес наказан за толчок Дамиан Суарес
85'
Уэска контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
84'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Чичисола Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
83'
Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Мусто Дамиан из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Чичисола Леандро заработал фол
83'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Мата Хайме наказан за толчок Дигес Адриан
82'
Галан Хави из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Хорошую попытку сделал Оливера Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Оливера Матиас из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
80'
Хетафе начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Авила Эсекьель уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!
77'
Матч возобновлен
75'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ - Галан Хави из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дьене Даконам.
75'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Эррера Янгель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
74'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Галан Хави из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Дамиан Суарес пострадал.
72'
Кабрера Леандро из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
72'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой справа.
71'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Оливера Матиас
71'
Мусто Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Феррейро Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Фулкье Димитри оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Удар от ворот произведет Уэска
70'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает неудачный навес.
70'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
69'
Галан Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
69'
Гомес Мойсес II наказан за толчок Арамбарри Мауро
Офсайд
68'
Гальего Энрике из команды Уэска в офсайде
68'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Авила Эсекьель
67'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
67'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гальяр Алехандро
66'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
65'
Назначен штрафной. Пострадал Феррейро Давид, его свалил Антунеш Виторину.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
65'
Максимович Неманья пробует нанести удар издали, но Сантамария Роберто держит все под контролем
65'
Отличные скиллы показывает Максимович Неманья, обводя своих соперников
64'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
63'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
62'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
62'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
61'
Уэска контролирует мяч.
61'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Тактическая замена. Хуанпи Аньор уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
60'
Кабрера Леандро из команды Хетафе в офсайде
60'
Антунеш Виторину нанес удар издали, а Сантамария Роберто отбил его обратно в игру!
59'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
59'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Хетафе
58'
Авила Эсекьель из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
57'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Хуанпи Аньор из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гальего Энрике из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Уэска начинает контратаку
57'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
57'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гальего Энрике из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
56'
Уэска начинает контратаку
56'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 10882 болельщиков
Офсайд
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе в офсайде
55'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
Удар от ворот произведет Уэска
54'
Мата Хайме из команды Хетафе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
Офсайд
53'
Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
53'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
53'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
51'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
50'
Отличный гол забил Мата Хайме
50'
Видаль Молина сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!
50'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
50'
Феррейро Давид ошибается в защите.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
49'
Фулкье Димитри из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Дигес Адриан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
48'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
48'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Дьене Даконам из команды Хетафе играет слишком грубо. Гальего Энрике оказался на газоне.
Фол, нарушение
46'
Кабрера Леандро из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эррера Янгель пострадал.
Угловой
46'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
46'
Эррера Янгель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Видаль Молина
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Удар от ворот произведет Уэска
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Хуанпи Аньор задерживает мяч рукой
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Авила Эсекьель из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
41'
Авила Эсекьель наказан за толчок Дьене Даконам
40'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
40'
Феррейро Давид из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Антунеш Виторину заработал фол
Фол, нарушение
38'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Этчейта Хавьер пострадал.
Офсайд
38'
Хуанпи Аньор из команды Уэска в офсайде
37'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Фулкье Димитри из команды Хетафе играет слишком грубо. Дигес Адриан оказался на газоне.
36'
Команда Уэска забила мяч, хотя лучше играли соперники
35'
Авила Эсекьель сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гальего Энрике классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
35'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный кросс...
35'
Феррейро Давид из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Мата Хайме наказан за толчок Дигес Адриан
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Авила Эсекьель наказан за толчок Фулкье Димитри
32'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
32'
Хетафе имеет хороший шанс забить.
31'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
31'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
31'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
31'
Феррейро Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Удар от ворот произведет Уэска
29'
Хетафе контролирует мяч.
28'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Авила Эсекьель из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
27'
Почти гол! Кабрера Леандро пробил головой по воротам, но Сантамария Роберто спас!
Угловой
27'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
27'
Хетафе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
26'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
Угловой
26'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
26'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Феррейро Давид атаковал сзади соперника. Это Мата Хайме заработал своей команде штрафной
25'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Плохо сыграл Сантамария Роберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Гальего Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
24'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Дьене Даконам наказан за толчок Гальего Энрике
22'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
21'
Этчейта Хавьер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Этчейта Хавьер из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Мата Хайме заработал фол
21'
Удар от ворот произведет Уэска
21'
ШАНС! Мата Хайме нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Отличные скиллы показывает Мата Хайме, обводя своих соперников
20'
Кабрера Леандро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Хетафе контролирует мяч.
19'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Уэска
18'
Максимович Неманья нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Дамиан Суарес из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
18'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
16'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
15'
Хетафе контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Уэска
14'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Антунеш Виторину из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
14'
Максимович Неманья из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Гальего Энрике из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уэска начинает контратаку
11'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
11'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
11'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Максимович Неманья из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
10'
Авила Эсекьель из команды Уэска в офсайде
10'
Гомес Мойсес II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Кабрера Леандро наказан за толчок Гальего Энрике
8'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
8'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Галан Хави получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Галан Хави грубо играет против соперника. Пострадал Дамиан Суарес
5'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Сантамария Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дигес Адриан ошибается в защите.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Удар от ворот произведет Уэска
4'
Фулкье Димитри из команды Хетафе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
4'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Дигес Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Уэска контролирует мяч.
1'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хетафе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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