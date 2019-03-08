Стадион: Сан-Мамес
0:1
9' ГолФеррейра Факундо
21' Желтая карточкаФеррейра Факундо
25' Желтая карточкаЭрмосо Марио
Первый тайм
26'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом
25'
25'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Эрмосо Марио из команды Эспаньол предупрежден после нескольких фолов.
24'
Судья сигнализирует, что Эрмосо Марио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
23'
Гарсия Рауль наказан за толчок Эрмосо Марио
23'
22'
Удар от ворот произведет Эспаньол
22'
Какой промах! Уильямс Иньяки имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
22'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
22'
Хави Лопеc ошибается в защите.
22'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Феррейра Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Судья сигнализирует, что Феррейра Факундо из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
20'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
19'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Лэй У
19'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Назначен штрафной. Пострадал Юри Берчиче, его свалил Росалес Роберто.
18'
Эспаньол контролирует мяч.
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
16'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
16'
Феррейра Факундо наказан за толчок Гарсия Дани
15'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Удар от ворот произведет Эспаньол
13'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
13'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
13'
12'
11'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
9'
Лэй У сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Феррейра Факундо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
9'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
9'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Эрмосо Марио пострадал.
8'
Перес Эрнан из команды Эспаньол играет слишком грубо. Юри Берчиче оказался на газоне.
8'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
8'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
6'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
6'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Сан-Хосе Домингес Микель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Эспаньол контролирует мяч.
4'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Эрмосо Марио
3'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
3'
Феррейра Факундо из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает пас партнеру.
3'
Назначен штрафной. Пострадал Хави Лопеc, его свалил Де Маркос Оскар.
1'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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