  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18793
Алавес
1:1
Конец матча
Эйбар
0'
26' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
53' Желтая карточка
Марин Адриан
1:0
58' Гол
Инуи Такаси
1:1
71' Гол
Кардона Марк
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Эйбар
91'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Бурги Хорхе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рамис Иван
87'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Эйбар
86'
Удар от ворот произведет Алавес
86'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Кардона Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Кардона Марк из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
84'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Орельяна Фабиан наказан за толчок Марин Адриан
83'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
82'
Удар от ворот произведет Эйбар
82'
Пина Томас нанес удар чуть мимо. Близко!
82'
Инуи Такаси из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
81'
Кардона Марк из команды Эйбар в офсайде
81'
Удар от ворот произведет Эйбар
81'
Марипан Гильермо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
80'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
80'
Шарлес Диас наказан за толчок Марипан Гильермо
79'
Удар от ворот произведет Алавес
79'
О, нет. Из многообещающей позиции Кукурелья Марк из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
79'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
78'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Эйбар
77'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Гвидетти Йон
Фол, нарушение
77'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Бастон Борха оказался на газоне.
76'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
75'
Шарлес Диас нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
75'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
75'
Орельяна Фабиан задерживает мяч рукой
74'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
74'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
71'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Кардона Марк изменил счет на табло!
71'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
71'
Удар от ворот произведет Алавес
71'
ШАНС! Кардона Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Папа Диоп из команды Эйбар делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
70'
Папа Диоп наказан за толчок Бастон Борха
69'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
69'
Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
68'
Эйбар контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Алавес
67'
Как он промахнулся? Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
67'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
66'
Удар от ворот произведет Алавес
66'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Кардона Марк
66'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
65'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
64'
Анхель Хосе наказан за толчок Инуи Такаси
64'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
64'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
63'
Орельяна Фабиан мяч отрикошетил от ворот
63'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
63'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
63'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
62'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
62'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
61'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
59'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
58'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Инуи Такаси изменил счет на табло!
58'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
58'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Алавес начинает контратаку
57'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
57'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Орельяна Фабиан из штрафной площади.
56'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Алавес
55'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Марин Адриан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Марин Адриан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
53'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
52'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пина Томас
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
49'
Удар от ворот произведет Эйбар
49'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пина Томас
48'
Инуи Такаси из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Удар от ворот произведет Алавес
48'
Какой промах! Хордан Хоан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 18793 болельщиков
46'
Удар от ворот произведет Эйбар
46'
Как он промахнулся? Бастон Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
46'
Дуарте Рубен получил травму и заменен. Марин Адриан выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Рамис Иван нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
Угловой
46'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар подал угловой слева.
45'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Удар от ворот произведет Эйбар
44'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
44'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
43'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
43'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
41'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Бастон Борха нанес удар, мяч был парирован, но Дмитрович Марко не удержал его в руках.
39'
Удар от ворот произведет Алавес
39'
Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
38'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Отличный пас сделал Инуи Такаси из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Алавес
36'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
33'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
30'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Марипан Гильермо нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
29'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
29'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
28'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
26'
Эскаланте Гонсало грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
26'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
25'
Бастон Борха из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Удар от ворот произведет Алавес
24'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
24'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Пина Томас наказан за толчок Папа Диоп
23'
Удар от ворот произведет Эйбар
22'
Кальери Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
22'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
22'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
21'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
Удар от ворот произведет Алавес
21'
Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
20'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
20'
Кике Гарсия наказан за толчок Пина Томас
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Шарлес Диас наказан за толчок Дуарте Рубен
18'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Химо Наварро из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Инуи Такаси из команды Алавес делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Алавес
17'
Удар от ворот произведет Эйбар
17'
Как он промахнулся? Бастон Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
16'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
15'
Инуи Такаси из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Анхель Хосе заработал фол
14'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
14'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
12'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Пина Томас
11'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
10'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
Фол, нарушение
9'
Брашанац Дарко наказан за толчок Хордан Хоан
9'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Эйбар контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Алавес
5'
Контроль мяча: [team1]: 12%, [team2]: 88%.
5'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Орельяна Фабиан и Эскаланте Гонсало из команды Эйбар.
4'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Удар от ворот произведет Эйбар
3'
Бастон Борха из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
3'
Инуи Такаси из команды Алавес подал угловой справа.
3'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Бастон Борха из команды Алавес играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Англия: Вторая лига
Англия: Национальная лига
Англия: Национальная лига. Север
Англия: Национальная лига. Юг
Англия: Первая лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Германия: Региональная лига. Север
Греция: Суперлига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Марокко: Ботола
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Тунис: Лига 1
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация