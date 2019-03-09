Стадион: Мендисорроса Зрители: 18793
26' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
53' Желтая карточкаМарин Адриан
1:0
58' ГолИнуи Такаси
1:1
71' ГолКардона Марк
Новости после матча
Второй тайм
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
91'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Бурги Хорхе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
90'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
89'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рамис Иван
87'
87'
86'
86'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
85'
85'
Кардона Марк из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Кардона Марк из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
84'
84'
84'
83'
Орельяна Фабиан наказан за толчок Марин Адриан
83'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
82'
82'
Пина Томас нанес удар чуть мимо. Близко!
82'
Инуи Такаси из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Кардона Марк из команды Эйбар в офсайде
81'
81'
Марипан Гильермо наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
80'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
80'
Шарлес Диас наказан за толчок Марипан Гильермо
79'
79'
О, нет. Из многообещающей позиции Кукурелья Марк из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
79'
78'
78'
77'
Тактическая замена. Бастон Борха уходит с поля и его заменяет Гвидетти Йон
77'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Бастон Борха оказался на газоне.
76'
Инуи Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Шарлес Диас нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Орельяна Фабиан задерживает мяч рукой
74'
74'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хордан Хоан
71'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Кардона Марк изменил счет на табло!
71'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
71'
71'
ШАНС! Кардона Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Папа Диоп наказан за толчок Бастон Борха
69'
69'
69'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
69'
Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Эйбар контролирует мяч.
67'
67'
Как он промахнулся? Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
67'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
66'
66'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Кардона Марк
66'
Орельяна Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
64'
Анхель Хосе наказан за толчок Инуи Такаси
64'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
64'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
63'
Орельяна Фабиан мяч отрикошетил от ворот
63'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
63'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
61'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Судья сигнализирует, что Кальери Хонатан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
59'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
58'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Инуи Такаси изменил счет на табло!
58'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
58'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Алавес начинает контратаку
57'
57'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой справа.
57'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Орельяна Фабиан из штрафной площади.
56'
56'
55'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
55'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Марин Адриан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
53'
Судья сигнализирует, что Марин Адриан из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
53'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пина Томас
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
48'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Пина Томас
48'
Инуи Такаси из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
48'
Какой промах! Хордан Хоан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
46'
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46'
46'
Как он промахнулся? Бастон Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
46'
Дуарте Рубен получил травму и заменен. Марин Адриан выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Эскаланте Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Рамис Иван нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
46'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар подал угловой слева.
45'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
44'
44'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
43'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Марипан Гильермо из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
43'
42'
42'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
Бастон Борха нанес удар, мяч был парирован, но Дмитрович Марко не удержал его в руках.
39'
39'
Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
38'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
38'
Отличный пас сделал Инуи Такаси из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
37'
37'
36'
36'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
34'
33'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
33'
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
32'
32'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
30'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Марипан Гильермо нанес удар головой, но Дмитрович Марко спокойно отбил мяч.
29'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
29'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
28'
28'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
26'
Эскаланте Гонсало грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
26'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
26'
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
25'
Бастон Борха из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
24'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
24'
24'
23'
Пина Томас наказан за толчок Папа Диоп
23'
22'
Кальери Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
22'
Хони Родригес из команды Алавес делает пас партнеру.
22'
Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
21'
Инуи Такаси из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
21'
Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Кике Гарсия наказан за толчок Пина Томас
19'
19'
19'
Шарлес Диас наказан за толчок Дуарте Рубен
18'
18'
Химо Наварро из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Инуи Такаси из команды Алавес делает пас партнеру.
18'
17'
17'
Как он промахнулся? Бастон Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
15'
Инуи Такаси из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Анхель Хосе заработал фол
14'
14'
Инуи Такаси из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
12'
11'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Пина Томас
11'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
10'
10'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
10'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
9'
Брашанац Дарко наказан за толчок Хордан Хоан
9'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Эскаланте Гонсало наказан за толчок Марипан Гильермо
7'
7'
6'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
6'
Эйбар контролирует мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 12%, [team2]: 88%.
5'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
5'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Орельяна Фабиан и Эскаланте Гонсало из команды Эйбар.
4'
4'
Шарлес Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
Бастон Борха из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
3'
Инуи Такаси из команды Алавес подал угловой справа.
3'
Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Бастон Борха из команды Алавес играет слишком грубо. Пенья Рубен оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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