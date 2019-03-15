Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
51' Желтая карточкаМаррас Мануэль
0:1
54' ГолТутино Дженнаро
1:1
58' ГолСконьямильо Дженнаро
60' Желтая карточкаМоначелло Гаетано
66' Желтая карточкаБиттанте Лука
90' Желтая карточкаMarco Perrotta
90' Желтая карточкаSantiago Bellini
Второй тайм
90'
Santiago Bellini получил желтую карточку от судьи
90'
Пескара делает замену. Крекко Лука уходит с поля, а Мелегони Филиппо выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
88'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Ицко Мариано выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Дель Соле Фердинандо выходит на его замену.
68'
Козенца делает замену. Pietro Perina уходит с поля, а Umberto Saracco выходит на его замену.
67'
Козенца делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
66'
Биттанте Лука получил желтую карточку от судьи
60'
Моначелло Гаетано получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Сконьямильо Дженнаро бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
51'
Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Santiago Bellini выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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