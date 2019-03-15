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Стадион:
Пескара
1:1
Конец матча
Козенца
0'
51' Желтая карточка
Маррас Мануэль
0:1
54' Гол
Тутино Дженнаро
1:1
58' Гол
Сконьямильо Дженнаро
60' Желтая карточка
Моначелло Гаетано
66' Желтая карточка
Биттанте Лука
90' Желтая карточка
Marco Perrotta
90' Желтая карточка
Santiago Bellini
90'+10
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Santiago Bellini получил желтую карточку от судьи
90'
Пескара делает замену. Крекко Лука уходит с поля, а Мелегони Филиппо выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
88'
Козенца делает замену. Биттанте Лука уходит с поля, а Ицко Мариано выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Дель Соле Фердинандо выходит на его замену.
68'
Козенца делает замену. Pietro Perina уходит с поля, а Umberto Saracco выходит на его замену.
67'
Козенца делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Биттанте Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Моначелло Гаетано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Сконьямильо Дженнаро бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Пескара делает замену. Антонуччи Мирко уходит с поля, а Santiago Bellini выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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