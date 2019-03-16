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Стадион:
Фоджа
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
45' Желтая карточка
Mirko Drudi
0:1
55' Гол в свои ворота
Тонуччи Денис
71' Желтая карточка
Alberto Gerbo
71' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
72' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:1
81' Пенальти
Fabio Mazzeo
84' Желтая карточка
Греко Леандро
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
84'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Фабио Маззео из команды Фоджа забивает с точки!
Желтая карточка
72'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Amedeo Benedetti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
67'
Читтаделла делает замену. Nicholas Siega уходит с поля, а Сеттембрини Андреа выходит на его замену.
64'
Фоджа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Emanuele Cicerelli выходит на его замену.
64'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Фабио Маззео выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Тонуччи Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Читтаделла делает замену. Мирко Друди уходит с поля, а Domenico Frare выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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