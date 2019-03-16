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Стадион:
Падова
0:1
Конец матча
Перуджа
0'
0:1
18' Гол
Хан Кван Сон
21' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
31' Желтая карточка
Bertrand Yves Baraye
48' Желтая карточка
Nicola Falasco
57' Желтая карточка
Marco Carraro
62' Желтая карточка
Filippo Sgarbi
74' Желтая карточка
Морганелла Мишель
87' Желтая карточка
Christian Kouan
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Christian Kouan получил желтую карточку от судьи
85'
Перуджа делает замену. Хан Кван Сон уходит с поля, а Christian Kouan выходит на его замену.
80'
Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Морганелла Мишель получил желтую карточку от судьи
74'
Падова делает замену. Кокко Андреа уходит с поля, а Капелло Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Filippo Sgarbi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Nicola Falasco получил желтую карточку от судьи
46'
Перуджа делает замену. Рози Алеандро уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
46'
Перуджа делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Майкл Кингсли выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Падова делает замену. Кальвано Симоне уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Ив Барайе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хан Кван Сон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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