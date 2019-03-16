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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
2:3
Конец матча
Специя
0'
6' Желтая карточка
Терци Клаудио
31' Желтая карточка
Монтипо Лоренцо
0:1
32' Пенальти
Matteo Ricci II
1:1
34' Гол
Инсинье Роберто
39' Желтая карточка
Matteo Ricci II
40' Желтая карточка
Кальдирола Лука
1:1
49' Не забитый пенальти
Кода Массимо
62' Желтая карточка
Вольта Массимо
1:2
64' Гол
Да Крус Алессио
1:3
67' Гол
David Okereke
72' Желтая карточка
Мора Лука
85' Вторая желтая карточка
Вольта Массимо
2:3
88' Гол
Арментерос Самуэль
90' Желтая карточка
David Okereke
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
David Okereke получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Арментерос Самуэль бьет в цель!
85'
Вольта Массимо получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Alberto De Francesco выходит на его замену.
83'
Специя делает замену. Да Крус Алессио уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Бартоломей Паоло уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Антей Лука уходит с поля, а Ди Кьяра Джанлука выходит на его замену.
70'
Беневенто делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Буонаюто Кристиан выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - David Okereke бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Да Крус Алессио бьет в цель!
63'
Беневенто делает замену. Бандинелли Филиппо уходит с поля, а Арментерос Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Кода Массимо пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Matteo Ricci из команды Специя забивает с точки!
Желтая карточка
31'
Монтипо Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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